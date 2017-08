Mitfavorit draussen: Zverev scheitert an Coric

Heute, 3:54 Uhr

Alexander Zverev (ATP 6) muss den Traum vom US-Open-Sieg früh begraben. Der Mitfavorit scheitert in der 2. Runde an Borna Coric (ATP 61) in 4 Sätzen.

Bild in Lightbox öffnen. Nach 3:26 Stunden war die 6:3, 5:7, 6:7 und 6:7-Niederlage von Alexander Zverev gegen den Kroaten Borna Coric besiegelt.

Im Duell der beiden Youngsters (beide 20 Jahre alt) vergibt Zverev im 4. Satz beim Stand von 6:5 3 Satzbälle in Serie.

Der Deutsche, von vielen als Mitfavorit auf den Titel gehandelt, konnte nur eine von 11 Breakchancen verwerten. Zverev war im 4. Satz eigentlich der bessere Spieler: Er schien sich vom desolaten Tiebreak im 3. Umgang (1:7) gut erholt zu haben, diktierte die Ballwechsel und zwang Borna Coric immer wieder in die Defensive. Doch der Kroate zeigte sich als ausgezeichneter Entfesselungskünstler. Coric beim 2. Satzball im Glück So auch beim Stand von 6:5: Zverev führte als Rückschläger 40:0. Es sah alles nach einem Entscheidungssatz aus. Doch mit Können und auch etwas Glück (beim 2. Satzball streifte der Ball noch ganz knapp die Linie) rettete sich Coric ins Tiebreak. Dort war dann wiederum 20-Jährige aus Zagreb der bessere Spieler. Zverev wirkte nervös und etwas verängstigt, während Coric bei jedem Schlag volles Risiko nahm – und am Ende dafür belohnt wurde. Auf und Ab bei Zverev Zverev fehlte nicht nur die Überzeugung, sondern auch die Konstanz. Die Weltnummer 6 schlug zwar 22 Asse und 43 Winner. Der Deutsche verwertete aber nur eine von 11 Breakchancen und besiegelte die Niederlage mit dem 58. unerzwungenen Fehler. Damit enden die US Open für den ebenfalls 20-jährigen Deutschen mit einer herben Enttäuschung. Spätestens nach dem Finalsieg in Montreal über Roger Federer trauten ihm viele Experten den Titel in New York zu. Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 30.08.2017, 19:00 Uhr

sta