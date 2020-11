Die Corona-Krise wirft ihre Schatten bereits jetzt auf die Tennis-Saison 2021 voraus. Der slowakische Profi Luckas Lacko (ATP 193) teilte am Mittwoch auf Twitter eine Mitteilung der ATP, die den Auftakt in Australien mit dem 1. Grand-Slam-Turnier des Jahres infrage stellt.

Nur Verzögerungen?

«Nach Diskussionen mit Tennis Australia in den letzten 24 Stunden haben wir erfahren, dass neue Probleme aufgetaucht sind, was die Daten der Anreise betrifft», schreibt die ATP demzufolge in einer Mitteilung an die Spieler.

Lacko ergänzte, dass es neue Gerüchte gäbe, die besagten, dass «die Spieler im Dezember gar nicht nach Australien einreisen dürfen».

Lockdown in South Australia

Der Plan der Veranstalter vor den Australian Open (18. – 31. Januar) war es bislang, die Spieler für 14 Tage in Quarantäne zu stecken, bevor sie trainieren und an den Vorbereitungsturnieren teilnehmen können.

Eine Verzögerung bei der Einreise könnte auch Folgen für den «Happy Slam» haben. Am Mittwoch wurde in South Australia – einem Nachbarstaat von Melbourne – ein neuerlicher Lockdown beschlossen.