Bencic spannt an US Open mit Zverev zusammen

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Bilden ein Gespann Belinda Bencic und Alexander Zverev (hier als Gegner beim Hopman Cup 2019 in Perth). imago images/Shutterstock/James Gourley

Die US Open können mit einem beeindruckenden Teilnehmerfeld für das Mixed-Turnier aufwarten. Unter anderem bilden die Ostschweizerin Belinda Bencic und der Deutsche Alexander Zverev ein Duo.

Die beiden Einzel-Olympiasieger von Tokio 2021 stehen einer ganzen Reihe hochklassiger Konkurrenz gegenüber. Jannik Sinner, die Nummer 1 der Männer, spielt mit der Amerikanerin Emma Navarro (WTA 9), die aktuell beste Spielerin Aryna Sabalenka tut sich mit Grigor Dimitrov (ATP 19) zusammen. Olga Danilovic/Novak Djokovic, Iga Swiatek/Casper Ruud, Naomi Osaka/Nick Kyrgios oder Emma Raducanu/Carlos Alcaraz sind andere bemerkenswerte Zusammenschlüsse.

Mixed wird vorgezogen

Die Aufwertung gelang den New Yorkern Organisatoren durch einen neuen Terminplatz. Anstatt wie üblich gegen Ende des Turniers findet das Mixed in der Qualifikationswoche statt, also noch vor dem eigentlichen Start des Hauptturniers (23. August bis 7. September). Für das siegreiche Mixed-Duo gibt es eine Million Dollar Preisgeld.