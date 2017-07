Muguruza: Auf eindrückliche Art und Weise aus dem Loch gefunden

Garbine Muguruza hat nach ihrem French-Open-Titel 2016 keinen Final mehr erreicht. Dann kam Wimbledon 2017. Wir haben die Reaktionen der Siegerin und der Verliererin zusammengestellt.

Das Sieger-Interview mit Garbine Muguruza (engl.) 2:06 min, vom 15.7.2017

Garbine Muguruza hat mit dem Wimbledon-Triumph das Tief endgültig hinter sich gelassen. Nach dem Triumph bei den French Open 2016 war Muguruza in ein Loch und aus den Top 10 der Weltrangliste gefallen. Keinen einzigen Final hatte sie seitdem erreicht, beim Vorbereitungs-Turnier in Eastbourne ging sie gegen Barbora Strycova mit 1:6, 0:6 unter.

« Serena hat mir vor 2 Jahren versprochen, dass ich einmal hier gewinnen werde. » Garbine Muguruza



Das sagte Muguruza bei der Siegrehrung:

«Serena hat mir vor 2 Jahren versprochen, dass ich einmal hier gewinnen werde.» 2015 war Muguruza im Wimbledon-Final Serena Williams in 2 Sätzen unterlegen.

«Venus ist so eine unglaubliche Person, ich habe sie schon spielen sehen, als ich aufgewachsen bin. Natürlich war ich heute nervös, habe es aber nicht gezeigt.»

«Es fühlt sich unglaublich an, hier gegen Venus gespielt zu haben. Ich habe immer davon geträumt, hier zu gewinnen. Ich bin froh, dass ich es geschafft habe.»

« Ich glaube, es wird noch weitere Möglichkeiten für mich geben. » Venus Williams



Venus Williams ihrerseits trug die Niederlage in ihrem ersten Wimbledon-Final seit 8 Jahren mit Fassung. Sie kündigte an, in der kommenden Saison mit dann 38 Jahren den nächsten Anlauf nehmen zu wollen.

Das sagte Williams nach der Niederlage:

«Herzliche Gratulation Garbine. Ich weiss, wie hart du arbeitest. Ich bin sicher, dass dir dieser Titel sehr viel bedeutet.»

«Ich hatte viele schöne Momente hier. Und ich glaube, es wird noch weitere Möglichkeiten für mich geben.»

«Ich vermisse dich Serena. Ich habe mein Bestes versucht, um dasselbe zu erreichen wie du.»

Venus Williams im Interview nach der Final-Niederlage (engl.) 1:11 min, vom 15.7.2017

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 15.07.2017, 15:05 Uhr