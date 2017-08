Murray sagt Teilnahme für US Open ab

Samstag, 26. August 2017, 21:13 Uhr

Andy Murray nimmt nicht an den US Open teil. Der Schotte leidet noch immer an Hüftproblemen.

Andy Murray begründet seine Absage für die US Open 0:48 min, vom 26.8.2017 Der Dreikampf um die Nummer 1 an den US Open reduziert sich zu einem Duell zwischen Roger Federer und Rafael Nadal. Denn der Weltranglisten-Zweite Andy Murray muss weiter pausieren. « Ich habe alles versucht. » Andy Murray

Der Brite leidet an Hüftproblemen, die ihn seit Wimbledon (Viertelfinal-Niederlage gegen Sam Querrey) zu einer Pause zwingen. Für Murray wird ein Lucky Loser ins Hauptfeld nachrücken. «Ich habe alles versucht, mit mehreren Hüft-Spezialisten gesprochen, eine Pause und Reha gemacht. Ich wollte unbedingt fit werden für das Turnier, aber es hat nicht geklappt», sagte der sichtlich enttäuschte Murray. Der 30-Jährige hatte die US Open 2012 gewonnen und damals seinen ersten von mittlerweile drei Grand-Slam-Titeln geholt. Lazarett wird immer grösser Nebst Murray werden auch Novak Djokovic, Stan Wawrinka, Kei Nishikori und Milos Raonic das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres verletzungsbedingt verpassen. Nach Murrays Absage ist zudem klar, dass Federer nach dem Turnier in New York wieder mindestens auf Platz 2 der Weltrangliste vorstossen wird.

dab/agenturen