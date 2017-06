Nach Achterbahnfahrt: Bacsinszky im Viertelfinal

Timea Bacsinszky steht zum dritten Mal in Folge im Viertelfinal der French Open. Die Lausannerin bewies gegen Venus Williams Moral und setzte sich mit 5:7, 6:2, 6:1 durch.

Entscheidende Punkte bei Bacsinszky - Venus Williams 2:51 min, vom 4.6.2017

Im 1. Satz verspielt Bacsinszky eine 5:1-Führung, ihre Reaktion fällt aber eindrücklich aus

Déjà-vu: Schon im Vorjahr hatte die Lausannerin im Achtelfinal Venus Williams ausgeschaltet

Im Viertelfinal kommt es zum Duell mit Lokalmatadorin Kristina Mladenovic

Gegen Venus Williams bewies Timea Bacsinszky einmal mehr ihre Kämpferqualitäten: Nachdem sie den Startsatz nach zwischenzeitlicher 5:1-Führung leichtfertig aus der Hand gegeben hatte, schaffte sie die Wende und setzte sich gegen die Amerikanerin mit 5:7, 6:2, 6:1 durch.

Zwischenspurt mit 8 Games in Serie

Die Entscheidung führte die Lausannerin mit 8 Game-Gewinnen in Serie herbei: Zunächst schaffte sie mit 6:2 souverän den Satzausgleich, ehe sie im Entscheidungsdurchgang schnell mit Doppelbreak in Führung ging.

Im Gegensatz zum Startsatz verwaltete die Waadtländerin diesen Vorsprung aber. Nach 2:12 Stunden und dem 3. Break im Entscheidungssatz stand ihr 2. Sieg im 4. Direktduell mit Williams fest. Vor einem Jahr hatte Bacsinszky im Achtelfinal von Roland Garros ihre Siegpremiere gegen die amerikanische Routinière gefeiert.

« ... die Freude am Tennis auf dem in meinen Augen schönsten Centre Court der Welt. » Timea Bacsinszky



Bacsinszky: «Ein ziemlich cooler Sonntag»

«Im 1. Satz fing ich an, katastrophale Entscheidungen zu treffen», sagte Bacsinszky im Anschluss im Platzinterview. Aber dann habe sie es geschafft, wieder mehr zu variieren. Geholfen habe auch «die Freude am Tennis auf dem in meinen Augen schönsten Centre Court der Welt», wie sie unter dem Applaus des Publikums anfügte.

Muguruza-Bezwingerin wartet

Bacsinszkys Gegnerin im Viertelfinal heisst Kristina Mladenovic. Die Lokalmatadorin schaltete zur grossen Freude der französischen Fans Titelverteidigerin Garbiñe Muguruza in 3 Sätzen aus.

