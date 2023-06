Mit dem Sieg im Mixed-Doppel nimmt das Turnier in Paris für die zuvor untröstliche Japanerin ein versöhnliches Ende.

Legende: Konnte am Ende doch noch strahlen Miyu Kato. imago images/PanoramiC

Mit 4:6, 6:4 und 10:6 im Match-Tiebreak setzten sich der Deutsche Tim Pütz und die Japanerin Miyu Kato im Mixed-Final der French Open gegen Michael Venus/Bianca Andreescu (NZL/CAN) durch.

Eine Wiedergutmachung für Kato, die im Doppel disqualifiziert worden war, nachdem sie mit einem leichten Schlag aus Versehen ein Ballmädchen getroffen hatte. Die Organisatoren nahmen ihr Punkte und Preisgeld, der untröstlichen Kato kamen die Tränen.

01:09 Video Archiv: Kato/Sutjiadi werden für diesen Schlag disqualifiziert Aus Sport-Clip vom 04.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

Nach dem Sieg im Mixed-Doppel nahm Pütz seine überglückliche Zufallspartnerin in den Arm. Kurz darauf stemmten die beiden unerwarteten Grand-Slam-Champions gemeinsam den Pokal in den blauen Himmel über dem Court Philippe Chatrier. Dabei hatten sich Pütz und Kato vor dem Turnier gar nicht gekannt und sich erst in letzter Minute für die Mixed-Konkurrenz eingeschrieben.

Nach Tränen der Traurigkeit nun Tränen der Freude

«Miyu, es ist unglaublich, was die letzten zehn Tage passiert ist. Ich hoffe, das hilft dir», sagte Pütz in seiner Ansprache auf dem Court Philippe-Chatrier zu seiner Spielpartnerin. «Ich bin sehr glücklich, dass wir gewonnen haben, aber noch glücklicher, dass wir das nach dem ganzen Drama geschafft haben. Ich hoffe, das ist eine Wiedergutmachung, für das, was dir passiert ist.»

Kato kämpfte bei der Siegerehrung erneut mit den Tränen – dieses Mal aber vor Freude. «Ich freue mich so, dass du mich immer unterstützt und aufgemuntert hast. Es war mental sehr herausfordernd für mich», sagte sie an Pütz gerichtet. Also ein Happy End für Kato, das zusätzlich mit einem Siegercheck über 122'000 Euro belohnt wurde.