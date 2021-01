Henri Laaksonen (ATP 133) schlägt in der dritten Qualifikationsrunde den Kroaten Borna Gojo (ATP 223) in drei Sätzen und schafft damit zum zweiten Mal in seiner Karriere die Qualifikation für die Australian Open.

Legende: Muss in der dritten Qualifikationsrunde über drei Sätze Der Schweizer Henri Laaksonen Keystone

Henri Laaksonen steht zum zweiten Mal in Folge im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Der Schweizer rang in der dritten Qualifikationsrunde den Kroaten Borna Gojo in drei Sätzen mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (10:7) nieder.

Im Entscheidungssatz retournierte die Schweizer Weltnummer 133 beim Stand von 4:5 gegen den Matchverlust. Laaksonen gelang jedoch das Break. Im Tie-Break verwertete er nach über zweieinhalb Stunden seinen ersten Matchball.

Der 28-jährige Schaffhauser komplettiert somit das Schweizer Quartett in Australien. Stan Wawrinka, Belinda Bencic und Jil Teichmann stehen ebenfalls im Hauptfeld des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres.

Gute Erinnerungen

Henri Laaksonen dürfte mit guten Erinnerungen im Gepäck nach Melbourne reisen. 2019 qualifizierte sich der Schweizer in Melbourne erstmals in seiner Karriere für die zweite Runde eines Grand-Slam-Turniers. Dort scheiterte er in einem 5-Sätzer am Australier Alex de Minaur.