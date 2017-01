Nach Durststrecke: Nadal zurück im Major-Halbfinal

Rafael Nadal steht an den Australian Open im Halbfinal. Der Spanier setzte sich im Viertelfinal mit 6:4, 7:6 und 6:4 gegen den Kanadier Milos Raonic durch. Nun trifft er auf den Bulgaren Grigor Dimitrov.

Nach 164 Minuten war Nadals 7. Sieg im 9. Duell mit Raonic Tatsache. Der Mallorquiner verwertete seinen 1. Matchball und steht damit erstmals seit den French Open 2014 wieder in einem Grand-Slam-Halbfinal.

Raonics verpasste Chancen

Nadal (ATP 9) startete äussert überzeugend in die Partie und zeigte einen nahezu perfekten 1. Satz. Nur gerade 2 unerzwungene Fehler musste sich der Spanier notieren lassen. Dieses Niveau konnte Nadal in der Folge nicht mehr ganz halten. Und so kam Raonic (ATP 3) zu seinen Chancen. Insgesamt konnte der Kanadier aber 6 Satzbälle zum Ausgleich nicht nutzen. Bezeichnend war ein Doppelfehler beim Stand von 6:5 im Tiebreak.

Derweil verwertete Nadal gleich seine 1. Möglichkeit zur 2:0-Satzführung. Diesen Vorsprung gab der 30-Jährige nicht mehr aus der Hand. In Durchgang 3 gelang ihm schliesslich das entscheidende Break zum 6:4.

Dimitrov lässt Goffin keine Chance

Im Halbfinal trifft Nadal am Freitag auf Grigor Dimitrov. Der Bulgare zeigte gegen den Belgier David Goffin eine sehr überzeugende Leistung. Nach 133 Minuten verwandelte Dimitrov, der im bisherigen Turnier nur 2 Sätze abgegeben hat, seinen 3. Matchball zum 6:3, 6:2, 6:4-Sieg. Damit steht er zum 2. Mal nach Wimbledon 2014 in der Runde der letzten 4 eines Grand-Slam-Turniers.

