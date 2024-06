Legende: Es bleibt ein verfluchtes Jahr für Novak Djokovic Der einstige Dominator hat 2024 noch keinen Final erreicht, jetzt bangt er um die Teilnahme an Wimbledon und Olympia. Keystone/AP Photo/Christophe Ena

Bittere News für Novak Djokovic. Der serbische Branchenprimus, der nach einer Knieverletzung nicht zum Viertelfinal der French Open gegen Casper Ruud antreten konnte, wird wohl auch Wimbledon verpassen.

Djokovic habe sich für eine Meniskusoperation entschieden und falle mindestens 3 Wochen aus, schreibt L'Equipe am Mittwochmorgen. Diese solle noch am selben Tag über die Bühne gehen.

Noch kein Final 2024 – Olympia fehlt noch

In der Vergangenheit zögerte Djokovic stets mit Operationen. Nicht so dieses Mal: Demnach soll sich der 37-Jährige, der sich am Montagabend im Achtelfinal gegen den Argentinier Francisco Cerundolo einen Riss des inneren Meniskus im rechten Knie zuzog, rasch dazu entschieden haben, sich in Paris am Knie operieren zu lassen.

Von der Operation wird auch abhängen, ob sich Djokovic bei den Olympischen Spiele auf die Jagd nach Gold begeben kann. Es ist der letzte grosse Titel, der ihm noch fehlt. Für die Weltnummer 1, die den Thron am Montag an Jannik Sinner abtreten wird, ist die Verletzung der negative Höhepunkt eines bislang schwierigen Jahres, in dem Djokovic noch keinen Final erreicht hat.

00:32 Video Djokovic kann in Paris nicht zum Viertelfinal antreten Aus Sportflash vom 04.06.2024. abspielen. Laufzeit 32 Sekunden.