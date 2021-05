Stan Wawrinka wird wie erwartet nicht an den French Open in Paris antreten können.

Der Romand hat sich nach seiner Fuss-OP von Ende März noch nicht vollständig erholt.

Damit verpasst Wawrinka die French Open zum ersten Mal seit 17 Jahren.

Die French Open in Paris (30. Mai - 13. Juni) werden in diesem Jahr ohne Stan Wawrinka (ATP 24) über die Bühne gehen. Der 36-Jährige erklärte knapp 2 Wochen vor Turnierstart Forfait, weil er sich noch nicht vollständig von einer Operation am linken Fuss erholt habe.

Corona, Verletzungen, Reha

Der Sieger von 2015 verpasst die French Open damit erstmals nach 16 Teilnahmen in Folge. Der Rückzug war erwartet worden, nachdem er bereits die ATP-1000-Turniere von Monte Carlo, Madrid und Rom hatte auslassen müssen.

Für Wawrinka setzen sich damit die schwierigen Monate fort: Nachdem er Ende 2020 am Coronavirus erkrankt war, hatte er schon beim Zweitrunden-Aus an den Australian Open im Februar nicht brillieren können. 2021 gewann der 3-fache Grand-Slam-Sieger insgesamt nur 3 Partien an 4 Turnieren und stand zuletzt Anfang März bei einer Partie auf dem Court.