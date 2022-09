Legende: Nimmt die Nummer 1 ins Visier Rafael Nadal. imago images/Panoramic

Seit dem Out von Daniil Medwedew gegen Nick Kyrgios im US-Open-Achtelfinal ist klar, dass es nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres eine neue Nummer 1 geben wird.

Wobei «neu» nur für die aufstrebenden Carlos Alcaraz (ATP 4) und Casper Ruud (ATP 7) richtig gelten würde. Die beiden sind die einzigen, die die Rückkehr Rafael Nadals (ATP 3) auf den Thron noch verhindern können.

Final – und Nadal ist die Nummer 1 sicher

Die Bedingung dafür ist sowohl für den Spanier Alcaraz als auch für den Norweger Ruud der Finaleinzug – sofern Nadal seinen Achtelfinal gegen Frances Tiafoe (USA/ATP 26) verliert. Rückt Nadal im Turnier bis in den Viertelfinal vor, bräuchten die beiden für die Nummer 1 bereits den US-Open-Sieg. Erreicht Nadal mindestens den Final, ist er als 36-Jähriger erneut an der Spitze des Rankings – unabhängig davon, was Alcaraz und Ruud machen.

Das ATP-Ranking ist in den letzten Jahren kompliziert geworden. Erst in Wimbledon kehrte man nach Corona zur bewährten 12-Monats-Berechnung zurück. Ältere Resultate – und damit auch Roger Federer – verschwanden aus der Weltrangliste.

Nun wird sie aber einerseits durch die Tatsache verfälscht, dass es in Wimbledon wegen des Ausschlusses von Russen und Weissrussen keine Punkte gab. Andererseits konnte Novak Djokovic, der auch in New York fehlt, bei vielen Turnieren wegen seines Impfstatus nicht antreten.

Gegen Tiafoe noch ohne Satzverlust

Nadal dürfte es wenig kümmern. Gegen Richard Gasquet nahm der Spanier in der 3. Runde zuletzt richtig Fahrt auf, nachdem er in den ersten Matches jeweils noch den Startsatz abgegeben hatte. Gegen Tiafoe führt er im Head-to-Head 2:0. Er schlug den Lokalmatador 2019 an den Australian Open und in Madrid und gab dabei keinen Satz ab.

01:26 Video Nadal lässt Gasquet auch im 18. Duell keine Chance Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 26 Sekunden.

Federers Rekord bleibt (noch) unangetastet

2019 hatte Nadal nach einem Traumjahr mit den Siegen bei den French Open und bei den US Open auch letztmals die Weltranglistenspitze erobert, bevor er im Januar 2020 wieder abgelöst wurde.

Übrigens: Federer wird vorläufig die älteste Nummer 1 aller Zeiten bleiben. Im Juni 2018 stand er mit 36 Jahren und 320 Tagen noch zuoberst. Nadal ist am 12. September, dem Tag nach dem Final, 36 Jahre und 101 Tage alt.