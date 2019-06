Legende: Umstände, die ihm nicht zusagten Dominic Thiem gab deshalb mit grimmiger Miene Auskunft. Getty Images

Die Szene spielte sich am Samstagabend im Mediencenter in Roland Garros ab. Dominic Thiem stand der Medienschar im grössten Raum Red und Antwort, als er plötzlich aufgefordert wurde, den Raum zu verlassen. Der Grund: Serena Williams hatte es nach ihrem Ausscheiden eilig und wollte nicht warten.

Es ist ein Witz. Ich muss den Raum verlassen, weil sie kommt?

Thiem verstand die Welt nicht mehr. «Ich verstehe es wirklich nicht», ärgerte sich der Österreicher. «Was zur Hölle? Es ist ein Witz. Ich muss den Raum verlassen, weil sie kommt?»

Am Tag danach legte Thiem in einem Interview mit Eurosport noch einmal nach. Er sei zwar nur in den ersten Minuten verärgert und frustriert gewesen, es gehe ihm aber ums Prinzip. Wer in einem solchen Moment nicht warte, sei «eine schlechte Persönlichkeit».

Federer scherzt mit Thiem

Auch Roger Federer wurde zum Vorfall befragt. «Für mich hat immer der Spieler Priorität, der noch im Turnier vertreten ist», so die Sicht des Schweizers. Er wisse zwar nicht was, aber irgendetwas müsse schief gelaufen sein.

Er habe mit Thiem in der Garderobe auch schon über den Vorfall gescherzt. «Auch wie er es gesagt hat – ‹it's a joke›. Ich liebe seinen Akzent», lachte Federer. «Das gilt übrigens auch für seinen österreichischen Akzent, er weiss das.»

