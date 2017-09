Nadal benötigt wieder einen Steigerungslauf

Heute, 2:42 Uhr

Rafael Nadal steht in den Achtelfinals der US Open. Die Weltnummer 1 musste allerdings gegen den Argentinier Leonardo Mayer wie schon in der Runde zuvor den Startsatz abgeben.

Bild in Lightbox öffnen. Rafael Nadal verliert den Startsatz gegen Leonardo Mayer (ATP 59) nach über einer Stunde im Tiebreak.

Ab Mitte des 2. Satzes setzt der Weltranglisten-Erste zu einem Steigerungslauf an und lässt dem Argentinier keine Chance mehr. Er gewinnt nach 3:15 Stunden mit 6:7 (3:7), 6:3, 6:1, 6:4.

Nächster Gegner des Spaniers ist Alexandr Dolgopolow aus der Ukraine. Es war zum Verzweifeln für Rafael Nadal: Nach über eineinhalb Stunden hatte sich der Spanier insgesamt 13 Breakbälle erspielt. Dennoch lag er mit 6:7, 2:3 in Rückstand. In 14 Anläufen zum Break Mayer konnte den Kopf immer wieder aus der Schlinge ziehen und seinen Service halten. Doch als er im 2. Umgang sein zweites über 10-minütiges Servicegame in Folge zu spielen hatte, war es um ihn geschehen: Nadal schaffte im 14. Anlauf sein 1. Break zur 4:3-Führung und spielte sich danach in einen Rausch. « Ich weiss gar nicht, wie viele Breakchancen ich hatte, bevor es endlich geklappt hat. » Rafael Nadal

Dauerten die ersten beiden Sätze noch 63 bzw. 61 Minuten, benötigte der Weltranglisten-Ersten für die Durchgänge 3 und 4 nur noch 57 Minuten – zusammen. Nadal zeigte sich vor allem um einiges effizienter: Nachdem er endlich seinen 1. Servicedurchbruch geschafft hatte, realisierte er in der Folge in 11 Anläufen 5 weitere Breaks. Der nächster Gegner heisst Dolgopolow Einziger Makel: Als Nadal zum Matchgewinn aufschlagen konnte, musste er seinen Service noch einmal abgeben. Kurze Zeit später machte es der 31-Jährige aber besser. Nächster Gegner des Mallorquiners ist der Ukrainer Alexandr Dolgopolow (ATP 64). Der Ukrainer gab gegen Viktor Troicki (Ser) nur 5 Games ab. Sendebezug: Livestream www.srf.ch/sport, 02.09.2017, 23:30 Uhr

sta