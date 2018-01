Nadal und die ewige Frage: wie fit ist er wirklich?

Rafael Nadal macht in Melbourne Jagd auf Grand-Slam-Titel Nummer 16. Um überhaupt eine Chance darauf zu haben, muss sein Körper mitspielen. Und das ist so eine Geschichte beim Spanier.

Nadal: «Ich hoffe, bereit zu sein» 1:40 min, vom 13.1.2018

«Man weiss nie, was kommt», antwortet Rafael Nadal auf die Frage, was 2018 von ihm zu erwarten ist. Tatsächlich ist diese Aussage beinahe schon auf den «Stier aus Manacor» zugeschnitten, speziell in den letzten 3 Jahren:

2015: Nadal holt erstmals seit 10 Jahren keinen Grand-Slam-Titel. Bei keinem Major kommt er über den Viertelfinal hinaus. «Rafa» scheint angeschlagen.

Nadal holt erstmals seit 10 Jahren keinen Grand-Slam-Titel. Bei keinem Major kommt er über den Viertelfinal hinaus. «Rafa» scheint angeschlagen. 2016: Auf Sand scheint Nadal einmal mehr unwiderstehlich. Handgelenk-Probleme zwingen ihn aber zur Aufgabe vor seiner Drittrunden-Partie an den French Open. Die Verletzung behindert ihn anschliessend immer wieder.

Auf Sand scheint Nadal einmal mehr unwiderstehlich. Handgelenk-Probleme zwingen ihn aber zur Aufgabe vor seiner Drittrunden-Partie an den French Open. Die Verletzung behindert ihn anschliessend immer wieder. 2017: Kaum jemand hat den Spanier auf der Rechnung. Doch Nadal meldet sich zurück. Nach der Finalniederlage in Melbourne sichert er sich die French Open und die US Open. Anschliessend zollt Nadal der hohen Belastung Tribut. Die Schmerzen im Knie sind zurück.

Die Ausgangslage für Nadal vor den am Montag beginnenden Australian Open ist unklar.

Positiv: Die Auslosung meinte es gut mit Nadal. Den Auftakt macht der Spanier gegen Victor Estrella Burgos aus der Dominikanischen Republik. In der zweiten Woche würden auf dem Weg in den Final nach Setzliste John Isner, Marin Cilic und Grigor Dimitrov warten. Zum Vergleich: In der anderen Tableau-Hälfte befinden sich neben Roger Federer u.a. auch Stan Wawrinka und Novak Djokovic.

Negativ: Die Australian Open konnte Nadal als einziges Major «nur» einmal gewinnen (2009). Hartplatz gehört nicht zu den Lieblingsunterlagen des Mallorquiners. Zudem ist es zu bezweifeln, dass die Knieprobleme des 31-Jährigen komplett auskuriert sind.

Das sagt Nadal: