Bencic am Mittwoch in der 2. Runde gegen Andreescu

Legende: Hat in der 1. Runde nur 2 Games abgegeben Belinda Bencic. Keystone/EPA/Christophe Petit Tesson

Nachdem Belinda Bencic (WTA 14) die French Open bereits am Sonntag lanciert hat, ist einen Tag später auch ihre Gegnerin in der 2. Runde bekannt. Es ist die Kanadierin Bianca Andreescu (WTA 72).

Die 21-Jährige bekundete in ihrem Auftaktspiel gegen die belgische Qualifikantin Ysaline Bonaventure (WTA 168) einige Mühe und lag zwischenzeitlich 3:6, 1:3 zurück. Danach drehte Andreescu – verbunden mit einer längeren Regenunterbrechung – aber auf und setzte sich 3:6, 7:5, 6:0 durch.

Andreescu mit Sieg im einzigen Duell

Bencic und Andreescu haben in der Vergangenheit erst einmal gegeneinander gespielt. An den US Open 2019 unterlag die Schweizerin dem damals 19-jährigen Shootingstar in zwei Sätzen. Im Anschluss gewann Andreescu in New York den Titel – mit einem Finalsieg gegen Serena Williams.

Die Zweitrunden-Partie von Bencic findet am Mittwoch statt. Gleichentags ist auch Jil Teichmann (WTA 24) gegen die Serbin Olga Danilovic (WTA 172) im Einsatz.

01:47 Video Problemloser Auftakt für Bencic an den French Open Aus Sport-Clip vom 22.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 47 Sekunden.