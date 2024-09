Sabalenka triumphiert erstmals bei den US Open

Aryna Sabalenka (WTA 2) schlägt Jessica Pegula (WTA 6) im Final der US Open mit 7:5, 7:5.

Final-Debütantin Pegula fordert der Belarussin in einer umkämpften Partie alles ab, hat in den entscheidenden Momenten aber das Nachsehen.

Für Sabalenka ist es nach zwei Siegen bei den Australian Open der dritte Triumph auf Grand-Slam-Stufe.

Ein zweites Mal liess sich Aryna Sabalenka auf dem Weg zu ihrem erstmaligen Triumph in New York nicht von einer Einheimischen ausbremsen. Nachdem die Belarussin vor einem Jahr Coco Gauff dramatisch unterlegen war, setzte sich die 26-Jährige gegen die Major-Final-Debütantin Jessica Pegula nach fast zweistündigem Kampf mit 7:5, 7:5 durch.

Dabei schien Sabalenka die Partie nach optimalem Start in den 2. Satz zu entgleiten. Die Weltnummer 2 führte mit 3:0 und schlug ihrer Gegnerin die Bälle nur so um die Ohren. Mit dem Rücken zur Wand wendete sich das Blatt dann aber zu Gunsten der US-Amerikanerin. Pegula spielte stark auf, gewann 5 Games in Folge und schlug beim Stand von 5:4 zum Satzausgleich auf.

Sabalenka liess sich davon aber nicht beeindrucken. Die Belarussin nahm Pegula den Aufschlag ab und erspielte sich beim Stand von 6:5 zwei Matchbälle. Den zweiten nutzte sie. Für Sabalenka ist es der dritte Grand-Slam-Titel ihrer Karriere. 2023 und in diesem Jahr hatte sie bereits bei den Australien Open triumphiert.

Auf und Ab

Im ausverkauften Arthur Ashe Stadium, in dem der Grossteil der Zuschauer Pegula die Daumen drückte, war schon der erste Satz ein einziges Auf und ab gewesen. Pegula führte mit Break, ehe sie mit 2:5 ins Hintertreffen geriet. Beim Stand von 3:5 und Breakball für Pegula applaudierte das Publikum nach einem Fehler Sabalenkas beim ersten Aufschlag lautstark. Sabalenka wackelte, donnerte die nächste Vorhand weit ins Aus.

01:00 Video Sabalenka mit Klasse-Volley zum Punkt und später zum Satzgewinn Aus Sport-Clip vom 07.09.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Pegula kämpfte sich tatsächlich zurück und hatte sogar eine Breakchance zum 6:5, die sie nicht nutzen konnte. Gleich darauf gab sie selber den Aufschlag und wenig später auch den den 1. Satz ab.

Sabalenka reiht sich in eine erstaunliche Serie ein. Seit Serena Williams' sechstem und letztem US-Open-Triumph 2014 gab es in zehn Ausgaben neun verschiedene Siegerinnen, die einzige zweifache Triumphatorin ist Naomi Osaka 2018 und 2020. Auch ist Sabalenka erst die fünfte Spielerin, die beide Hartplatz-Majors im gleichen Jahr gewann, seit das Australian Open von Rasen auf Hartplatz wechselte. Ihre illustren Vorgängerinnen sind Steffi Graf, Monica Seles, Martina Hingis und Angelique Kerber.