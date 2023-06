«Das hier ist einfach mein Lieblingsturnier auf der Tour», resümierte eine glückliche Iga Swiatek nach ihrem Sieg in der Nervenschlacht im Final von Paris. Die Polin ist nach ihrem 3. Titel innert 4 Jahren auf bestem Weg, in der französischen Hauptstadt eine Ära zu prägen.

«Swiateks Erfolg gründet auf einem Level an Dominanz, das auf der Tour nicht vorhanden war seit Justine Henin Mitte der 2000er Jahre»: Die Worte des Guardian treffen es ganz gut. Swiatek wird bereits mit den ganz grossen Namen verglichen. Und das mit erst 22 Jahren.

«Cool» in den Schlüsselmomenten

Wenngleich der Finalsieg gegen Karolina Muchova am Samstag bei weitem kein Selbstläufer war, so zeigt er eine der ganz grossen Stärken der Weltnummer 1 auf. Swiatek ist in den wichtigen Momenten zur Stelle. Sie kehrte rechtzeitig nach einer Baisse im 2. Satz zurück, reagierte auch auf das Break Muchovas zum 4:3 im letzten Satz mit 3 Game-Gewinnen in Serie. «Ich habe versucht, einfach cool zu bleiben», so Swiatek bei der Siegerehrung.

01:33 Video Doppelfehler bringt den Sieg für Swiatek Aus Sport-Clip vom 10.06.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

«Cool» bleibt Swiatek, die nunmehr seit 14 Monaten unangefochten auf dem Tennis-Thron steht, allgemein in den wichtigen Spielen. Alle 4 Grand-Slam-Finals, in denen sie stand, hat die Weltnummer 1 für sich entschieden. Das gelang bisher nur Monica Seles und Naomi Osaka. Weitere Statistiken untermauern, wie beeindruckend ihre Leistungen sind:

Swiatek ist die zweitjüngste Frau nach Seles in der Open Era, die 3 Titel in Roland Garros innert 4 Jahren zu bejubeln hat.

Sie ist ausserdem die jüngste Frau seit Seles, der eine Titelverteidigung in Paris glückt.

Seit 1968 haben nur Chris Evert (7), Steffi Graf (6) und Henin (4) öfter die French Open gewonnen.

In 54 von 55 Matches auf Sand, bei denen sie den 1. Satz gewonnen und fertig gespielt hatte, behielt Swiatek auch am Schluss das bessere Ende für sich. Die einzige Niederlage: Gegen Muchova 2019.

Hingis: «Sie kann dem Druck standhalten»

Auch für SRF-Tennis-Expertin Martina Hingis sind Swiateks Nerven der Schlüssel zu ihrem Erfolg: «Sie hat mental an sich gearbeitet. Sie kann dem Druck standhalten». Früher sei es normal gewesen, wenn man bis 25 schon einen Grand-Slam-Titel geholt habe, heute sei es die Ausnahme, so Hingis.

Dass dies Swiatek mit erst 22 Jahren schon 4 Mal gelungen ist, zeigt auf, dass – sollte sie verletzungsfrei bleiben – auch in Zukunft weiter alle Wege über sie führen.