An den US Open spielt Belinda Bencic in der 2. Runde gegen Yuriko Miyazaki, die sie einst als 7-Jährige besiegte.

«Grüezi mitenand» kann Yuriko Miyazaki auf Schweizerdeutsch noch sagen. Eine Vorstellung ist auch nötig: Die Britin mit japanischen Wurzeln, die in der 2. Runde der US Open am Mittwoch auf Belinda Bencic trifft (live bei SRF), hat bisher auf der Tour noch keine grossen Stricke zerrissen.

Der Bezug zur Schweiz geht auf Miyazakis Kindheit zurück. Als 5-Jährige kam sie mit ihren Eltern aus Japan ins Land, weil ihr Vater hier ein Jobangebot hatte. Sie blieb 5 Jahre, ehe die Familie nach London weiterzog. Erste Schritte im Tennis machte die heute 27-Jährige aber in der Schweiz.

Gegen 7-jährige Bencic verloren

Das hiesige Tennis habe damals mit dem Aufstieg von Roger Federer an die Weltspitze so richtig Fahrt aufgenommen, sagt Miyazaki im SRF-Interview. Einmal habe sie den «Maestro» in Basel live verfolgen können.

Ich bewundere ihr Spiel. Sie hebt sich von anderen Spielerinnen auf der Tour ab.

Laut dem offiziellen Head to Head hat sie gegen Bencic noch nie gespielt. Doch es gab schon eine Begegnung im Mädchentennis, die in den Statistiken selbstredend nicht auftaucht. «Sie erinnert sich wahrscheinlich nicht mehr daran, aber wir haben an einem Juniorinnenturnier gegeneinander gespielt. Ich war etwa 9 Jahre alt und sie 7. Trotzdem schlug sie mich», erinnert sich Miyazaki.

Die Karriere ihrer nächsten Gegnerin habe sie verfolgt. «Ich bewundere ihr Spiel. Sie hebt sich von anderen Spielerinnen auf der Tour ab.» 18 Jahre danach könnte Miyazaki späte Revanche nehmen. Die Nummer 198 der Welt ist sich ihrer Aussenseiterrolle aber bewusst. «Belinda hat schon so viel erreicht. Sie ist eine grossartige Spielerin. Aber ich freue mich sehr auf die Partie.»