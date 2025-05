Victoria Azarenka gibt bei den French Open in der 1. Runde kein Game ab und stellt mit 35 Jahren und knapp 10 Monaten eine Bestmarke auf.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Handshake nach 48 Minuten Yanina Wickmayer (links) und Victoria Azarenka. Imago/Belga

Nur gerade 48 Minuten dauerte die Erstrundenpartie bei den French Open zwischen Victoria Azarenka und Yanina Wickmayer. Dann stand der 6:0, 6:0-Erfolg der Belarussin gegen die Belgierin fest. Die bedauernswerte Wickmayer konnte im gesamten Match nur 17 Punkte für sich verbuchen.

Wickmayer hat ein von Verletzungen geprägtes Jahr hinter sich, welches sie im Ranking abstürzen liess. Aktuell ist die ehemalige Weltnummer 12 nur an Position 1140 klassiert. In Paris ist sie dank ihres «Protected Rankings» trotzdem direkt im Hauptfeld.

Die 35-Jährige befindet sich in den letzten Zügen ihrer über 20-jährigen Profikarriere. Erst vor wenigen Tagen kündete die fünffache Turniersiegerin ihren Rücktritt an. Nach Wimbledon 2025 ist Schluss.

Azarenka sorgt für Altersrekord

Für die siegreiche Azarenka war es der fünfte 6:0, 6:0-Sieg an einem Grand-Slam-Turnier. Damit liess sie die Amerikanerin Serena Williams (4) hinter sich. Einzig Maria Scharapowa (RUS) and die Belgierin Kim Clijsters (jeweils 6) haben ihren Gegnerinnen öfters an einem Major-Turnier eine «Brille» verpasst.

Mit ihren 35 Jahren, 9 Monaten und 27 Tagen ist Azarenka die älteste Spielerin, welcher in der Open-Ära (seit 1968) ein 6:0, 6:0 an einem Grand-Slam-Event gelang. Zuvor hielt Venus Williams den Altersrekord. Bei ihrem «Double-Bagel» in der 1. Runde von Wimbledon 2015 gegen Landsfrau Madison Brengle war die ältere der beiden Williams-Schwestern 2 Wochen zuvor 35-jährig geworden.

French Open