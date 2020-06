Laut einem Bericht der New York Times sollen Ende August in Flushing Meadows die gelben Filzbälle fliegen.

US Open: Organisatoren halten an Datum fest

New York Times berichtet

Legende: Aufschlag in New York? Die Organisatoren sind gewillt, das Turnier auch 2020 durchzuführen. Keystone

Die US Open sollen wie geplant ab dem 31. August stattfinden. Dies berichtete die Zeitung New York Times am Montag. Mit der offiziellen Bekanntgabe durch den nationalen Tennisverband (USTA) sei Mitte dieser Woche zu rechnen. Die formale Genehmigung der Regierung stehe noch aus.

In Flushing Meadows sollen keine Fans zugelassen sein. Die Einzel-Qualifikation würde entfallen und die Doppel-Konkurrenzen würden verkleinert werden, schreibt die Zeitung.

Kritik von Spielerseite

In den vergangenen Tagen hatte es harsche Kritik an einer geplanten Austragung der US Open gegeben – vor allem angesichts der vorgesehenen Quarantäne- und Hygiene-Bestimmungen.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic etwa mokierte sich darüber, dass nur ein Begleiter pro Spieler zugelassen werden sollte. Unbehagen hatte auch die Isolierung aller Teilnehmer in einem Hotel am Flughafen JFK hervorgerufen.

Auch Rafael Nadal hatte Bedenken geäussert. Roger Federer hat seine Saison aufgrund einer Knie-Operation bereits beendet.