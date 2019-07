Legende: Aus im Achtelfinal Serena Williams und Andy Murray müssen im Mixed-Doppel die Segel streichen. Reuters

Andy Murray und Serena Williams scheitern im Mixed-Doppel

Wimbledon 2019 ist für Andy Murray vorbei. Nach dem Zweitrunden-Aus im Männer-Doppel schied der Schotte nun auch im Mixed-Doppel aus. Zusammen mit Serena Williams unterlag Murray im Achtelfinal dem topgesetzten Duo Bruno Soares/Nicole Melichar (Br/USA) mit 3:6, 6:4, 2:6.

Murray plant noch keine Rückkehr im Einzel

Bereits vor dem Aus im Mixed-Doppel hatte Andy Murray ein Comeback als Einzelspieler vorerst ausgeschlossen. Es sei unwahrscheinlich, dass er rechtzeitig für die im August beginnenden US Open fit genug sei, sagte der ehemalige Weltranglistenerste. «Ich möchte nicht noch eine grosse Operation in ein paar Jahren durchmachen müssen. Ich muss sicherstellen, dass die, die ich hatte, so lange wie möglich Wirkung zeigt», so Murray weiter. Im Januar hatte der 32-Jährige sogar befürchtet, seine Karriere ganz beenden zu müssen.