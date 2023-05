Legende: Überstand die Qualifikation Ylena In-Albon. IMAGO / tennisphoto.de

In-Albon mit Exploit

Ylena In-Albon (WTA 148) steht zum 2. Mal in ihrer Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Die 24-jährige Walliserin gewann ihren 3. Qualimatch gegen die an Nummer 11 gesetzte Japanerin Nao Hibino (WTA 112) nach verlorenem Startsatz 1:6, 6:2, 6:4. In-Albon, die in Wimbledon 2022 ihre Premiere im Haupttableau eines Major-Turniers gefeiert hatte, bewies nach deutlich verlorenem Startsatz Kämpferqualitäten und holte im 2. Durchgang einen 0:2-Rückstand auf. Im Entscheidungssatz lag In-Albon 2:4 zurück, ehe sie 14 der letzten 16 Ballwechsel für sich entschied. Mit Simona Waltert (WTA 172) könnte eine zweite Schweizerin die Qualifikation überstehen. Die Bündnerin trifft am Freitag auf die Französin Elsa Jacquemot (WTA 175).

02:18 Video Archiv: In-Albon bei Major-Premiere chancenlos Aus Sport-Clip vom 27.06.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 18 Sekunden.

Stricker scheitert an Tirante

Dominic Stricker hat den erstmaligen Sprung ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers verpasst. Die Schweizer Weltnummer 116 verlor in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für die French Open gegen den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 153) mit 3:6, 6:1, 1:6. Stricker hatte sich nach verlorenem Startsatz zurückgekämpft, blieb im entscheidenden Durchgang jedoch chancenlos. Der 20-Jährige schlug zwar mehr Winner als sein Kontrahent (27 zu 21), leistete sich aber auch fast doppelt so viele ungezwungene Fehler (32 zu 17). Nach 1:47 Stunden musste er Tirante zum Sieg gratulieren. Der in der Qualifikation als Nummer 9 gesetzte Linkshänder muss nun auf Absagen und Losglück hoffen, um doch noch als Lucky Loser ins Hauptfeld einziehen zu können.