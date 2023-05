Legende: Darf vorerst doch in Paris bleiben Dominic Stricker. Freshfocus/Urs Lindt

Stricker kommt als «Lucky Loser» zum Handkuss

Dominic Stricker (ATP 116) spielt an den French Open trotz seiner Niederlage in der 3. Runde der Qualifikation erstmals in seiner Karriere im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers. Der Berner rückt als «Lucky Loser» ins Tableau und trifft in der 1. Runde auf Tommy Paul (ATP 17). Gegen den US-Amerikaner, der nicht als ausgewiesener Sandplatz-Spezialist gilt, hat der 20-jährige Schweizer noch nie gespielt. Stricker hatte 2020 das Juniorenturnier in Paris gewonnen.

Auch Waltert im Hauptfeld der French Open

Simona Waltert hat ebenfalls zum ersten Mal in ihrer noch jungen Karriere den Sprung ins Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers geschafft. Die 22-jährige Bündnerin setzte sich in der 3. Qualifikationsrunde für die French Open gegen die einheimische Elsa Jacquemot (WTA 175) mit 6:2, 4:6, 6:4 durch. Waltert führte im 4. Duell mit der zwei Jahre jüngeren Französin, die 2020 in Paris bei den Juniorinnen triumphiert hatte, die etwas feinere Klinge. Im Entscheidungssatz ging sie mit Doppelbreak 3:0 in Führung, musste aber dennoch noch um den Sieg zittern. Das dritte Break zum 5:4 genügte schliesslich.