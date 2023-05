Legende: Hat das Hauptfeld der French Open im Visier Dominic Stricker. AP Photo/Antonio Calanni

French-Open-Quali: Stricker und In-Albon in 3. Runde

In der 2. Runde der Qualifikation für die French Open hat Dominic Stricker (ATP 116) den Tschechen Dalibor Svrcina (ATP 228) in zwei Sätzen besiegt. Der Berner bekundete gegen den Bezwinger von Leandro Riedi (ATP 176) keine Mühe und gewann 6:4 und 6:1. Um sich erstmals überhaupt für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu qualifizieren, fehlt dem 20-Jährigen noch ein Sieg. Der als Nummer 9 gesetzte French-Open-Juniorensieger von 2020 trifft in der 3. Runde auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 153). Gegen den 22-jährigen Rechtshänder hat Stricker noch nie gespielt. Ebenfalls die 2. Runde überstanden hat Ylena In-Albon (WTA 148). Die Walliserin profitierte dabei von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer Gegnerin Francesca Jones (WTA 316) bei 4:1 im 1. Satz. In-Albon trifft in der 3. Runde auf die Japanerin Nao Hibino (WTA 112). Mit Simona Waltert steht am Mittwoch eine weitere Schweizerin in der 2. Runde im Einsatz.