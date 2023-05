Legende: Hat das Hauptfeld der French Open im Visier Dominic Stricker. AP Photo/Antonio Calanni

French-Open-Quali: Stricker, Waltert und In-Albon in 3. Runde

In der 2. Runde der Qualifikation für die French Open hat Dominic Stricker (ATP 116) den Tschechen Dalibor Svrcina (ATP 228) in zwei Sätzen besiegt. Der Berner bekundete gegen den Bezwinger von Leandro Riedi (ATP 176) keine Mühe und gewann 6:4 und 6:1. Um sich erstmals überhaupt für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers zu qualifizieren, fehlt dem 20-Jährigen noch ein Sieg. Der als Nummer 9 gesetzte French-Open-Juniorensieger von 2020 trifft in der 3. Runde auf den Argentinier Thiago Agustin Tirante (ATP 153).

Ebenfalls die zweite Runde überstanden haben Simona Waltert (WTA 127) und Ylena In-Albon (WTA 148). Die Bündnerin Waltert setzte sich gegen die Belarussin Kristina Dmitruk (WTA 216) 7:6 (8:6), 6:2 durch, die Walliserin In-Albon profitierte von der verletzungsbedingten Aufgabe ihrer britischen Gegnerin Francesca Jones (WTA 316). Waltert trifft in der dritten Runde auf die Französin Elsa Jacquemot (WTA 175), In-Albon bekommt es mit der als Nummer 11 gesetzten Japanerin Nao Hibino (WTA 112) zu tun.

Billie Jean King Cup: Schweiz gegen Tschechien und USA

Die Gegner der Schweizerinnen am Finalturnier des Billie Jean King Cups 2023 sind bekannt. Die Equipe von Heinz Günthardt bekommt es im November in Sevilla mit Tschechien und den USA zu tun. Das Schweizer Team ist in Südspanien als Nummer 1 gesetzt, nachdem es im vergangenen Jahr angeführt von Belinda Bencic und Jil Teichmann den Titel gewann. Die zwölf am Finalturnier vom 7. bis 12. November teilnehmenden Nationen sind für die erste Turnier-Phase in vier Dreiergruppen eingeteilt. Die vier Gruppensieger qualifizieren sich für die Halbfinals.