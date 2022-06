Legende: Muss in letzter Sekunde zurückziehen Die Weltnummer 11 Matteo Berrettini. imago images/Paul Zimmer

Nach Cilic erwischt es auch Berrettini

Matteo Berrettini wird in diesem Jahr zu keinem neuen Wimbledon-Höhenflug ansetzen können. Der italienische Vorjahres-Finalist zog sich wegen eines positiven Coronatests kurz vor seinem ersten Einsatz am Dienstagnachmittag zurück. «Es bricht mir das Herz», schrieb der 26-Jährige bei einem Post auf Instagram. Er habe Grippesymptome und habe sich in den vergangenen Tagen isoliert. Berrettini hat in der Vorbereitung auf das Rasen-Highlight des Jahres die Turniere in Stuttgart und Queen's gewonnen und wäre einer der grossen Herausforderer von Novak Djokovic gewesen. Am Montag hatte sich bereits Marin Cilic wegen einer Coronaerkrankung zurückgezogen.