Mertens/Sabalenka setzen sich in Melbourne die Doppel-Krone auf

2. Grand-Slam-Titel für Mertens/Sabalenka

Elise Mertens und Aryna Sabalenka haben an den Australian Open ihren 2. gemeinsamen Grand-Slam-Titel im Doppel geholt. Das als Nummer zwei gesetzte Duo aus Belgien und Belarus besiegte im Final die beiden Tschechinnen Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova klar 6:2, 6:3. Mertens und Sabalenka hatten schon 2019 bei den US Open triumphiert. Im Einzel waren beide im Achtelfinal gescheitert, Mertens gegen Karolina Muchova, Sabalenka gegen Serena Williams. In der Runde zuvor hatte die Belgierin die letzte Schweizerin Belinda Bencic aus dem Turnier geworfen.