Feldbausch klopft im Juniorenturnier an Final-Tür

Nachdem in Melbourne bei den «Grossen» für sämtliche Schweizerinnen und Schweizer spätestens in der 2. Runde Endstation war, sorgt im Juniorenturnier ein Genfer für Aufsehen. Der an Nummer 11 gesetzte Kilian Feldbausch hat sich an den Australian Open bis in den Halbfinal gekämpft. Der 16-Jährige machte im Viertelfinal gegen den US-Amerikaner Ozan Colak einen Satzrückstand wett und siegte mit 2:6, 7:6 (7:0), 6:4. Ähnlich erfolgreich lief es Feldbausch in der Doppel-Konkurrenz der Junioren. Allerdings musste sich der Schweizer mit dem Franzosen Gabriel Debru an seiner Seite am Donnerstag im Halbfinal geschlagen geben.

Kyrgios/Kokkinakis im Doppel-Final

Für den grössten Jubel im Stadion sorgten am Donnerstag in der Day Session Nick Kyrgios und Thanasi Kokkinakis. Das einheimische Doppel, das mit einer Wildcard an den Start gegangen war, bezwang im Halbfinal das an Nummer 3 gesetzte Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit 7:6 (7:4), 6:4. Im Final kommt es zum rein australischen Duell gegen Matthew Ebden/Max Purcell.