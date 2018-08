Der Romand spielt an den US Open am Montag gegen Dimitrov. Federer spielt in der Nacht auf Mittwoch. Und: Weitere News.

Stan Wawrinka und Roger Federer in New York.

Stan Wawrinka kommt an den US Open in New York die Ehre zuteil, gegen Grigor Dimitrov das Eröffnungsspiel im Arthur Ashe Stadium zu bestreiten. Der Schweizer (ATP 101) und der Bulgare (ATP 8) treffen am Montagmittag Ortszeit aufeinander (18:00 Uhr Schweizer Zeit).

Auch Roger Federer startet in der Hauptarena ins Turnier. Seine Erstrunden-Partie gegen Yoshihito Nishioka findet in der Nacht auf Mittwoch statt. Das Duell zwischen dem Schweizer (ATP 2) und dem Japaner (ATP 177) ist als erstes Spiel der «Night Session» angesetzt und beginnt um 1:00 Uhr Schweizer Zeit.

Für eine spezielle Geschichte sorgt Peter Polansky: Der Kanadier (ATP 120) steht an den US Open zum 4. Mal in diesem Jahr als Lucky Loser im Haupttableau eines Grand-Slam-Turniers. Bereits an den Australian Open, den French Open und in Wimbledon war Polansky in der letzten Qualifikationsrunde gescheitert, nach der Absage von anderen Spielern aber noch ins Haupttableau gerutscht. Dies hat es so zuvor noch nie gegeben.