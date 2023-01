Cilic nicht an den Australian Open – Sorgen um Djokovic

Legende: Schlägt nicht an den Australian Open auf Marin Cilic. Keystone / JORGE ZAPATA

Cilic muss passen

Das Australian Open 2023 geht ohne Marin Cilic (ATP 18) über die Bühne. Der 34-jährige Kroate muss wegen einer Knieverletzung für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres Forfait erklären. Cilic erreichte 2018 in Melbourne den Final und verlor diesen gegen Roger Federer in fünf Sätzen.

Djokovic bricht Trainingsspiel ab

Novak Djokovic (ATP 5) plagen wenige Tage vor Beginn der Australian Open Verletzungssorgen. Am Mittwoch brach der Serbe ein Trainingsspiel gegen Daniil Medwedew (ATP 8) wegen Schmerzen am linken Oberschenkel ab. Wie Medien berichteten, beendete Djokovic die für 75 Minuten angesetzte Einheit bereits nach rund einer halben Stunde. «Es ist der Oberschenkel, mit dem ich schon letzte Woche in Adelaide Probleme hatte», sagte Djokovic. Er habe ein Ziehen gespürt und wollte deshalb kein Risiko eingehen.

Riedi, Stricker und Waltert siegen in Quali

Dominic Stricker (ATP 119) und Leandro Riedi (ATP 135) haben auch die 2. Runde in der Qualifikation für die Australian Open erfolgreich gestaltet. Stricker bekundete bei seinem 6:4, 7:6-Sieg über den US-Amerikaner Mitchell Krueger (ATP 233) wenig Mühe und gewann nach 1 Stunde und 35 Minuten. Riedi setzte sich gegen den Italiener Giulio Zeppieri (ATP 168) in einem engen Match mit 3:6, 7:6, 7:6 durch. Das Tiebreak des 3. Satzes gewann der 20-Jährige erst nach Abwehr von 3 Matchbällen mit 13:11. Auch Simona Waltert (WTA 129) steht in der letzten Quali-Runde. Gegen die Australierin Astra Sharma (WTA 224) gewann sie souverän 6:2, 6:4. Nicht mehr mit dabei ist Henri Laaksonen (ATP 187), der Pavel Kotov (ATP 118) 6:7, 2:6 unterlag.