Roger Federer startet die Mission Titelverteidigung an den Australian Open am Montag in der zweiten Partie der Night-Session. Der 37-Jährige trifft um ca. 10:30 Uhr Schweizer Zeit auf den Usbeken Denis Istomin (ATP 99). Bereits am früheren Montagmorgen Schweizer Zeit kommen Belinda Bencic (ca. 05:00 Uhr gegen die Tschechin Katerina Siniakova) und Qualifikant Henri Laaksonen (ca. 04:00 Uhr gegen den Bosnier Mirza Basic) zu ihrem ersten Einsatz. Am Dienstag starten dann Stan Wawrinka, Stefanie Vögele, Timea Bacsinszky und Viktorija Golubic ins erste Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Alexander Zverev (ATP 4) konnte am Samstag für die Australian Open Entwarnung geben. Der 21-jährige Deutsche war am Donnerstag beim Training in Melbourne umgeknickt und hatte zuvor wegen einer Oberschenkelblessur pausiert. Er mache sich aber keine Sorgen, erklärte der Gewinner der ATP Finals in London. Der Knöchel sei etwas angeschwollen, doch er werde am Dienstag zur 1. Runde gegen den Slowenen Aljaz Bedene mit einem Tape-Verband antreten können.