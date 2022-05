Legende: Auf der Zielgeraden gescheitert Joanne Züger. Freshfocus/Claudio Thoma

Joanne Züger (WTA 217) hat es verpasst, als 4. Schweizerin in das Hauptfeld der am Sonntag beginnenden French Open einzuziehen. Die 21-Jährige verlor in der 3. Runde der Qualifikation gegen die Mexikanerin Fernanda Contreras Gomez (WTA 224) in drei Sätzen 1:6, 6:3, 3:6.

Mit der Amerikanerin Asia Muhammad und der Deutschen Tamara Korpatsch hatte Züger in den Runden zuvor zwei deutlich besser klassierte Gegnerinnen eliminiert. Für die Baselbieterin wäre es die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Hauptturnier bei den Profis gewesen. Mit Belinda Bencic, Jil Teichmann und Viktorija Golubic ist bei den Frauen in Paris ein Schweizer Trio am Start.

Bencic gegen Ungarin Jani Box aufklappen Box zuklappen Die Ungarin Reka-Luca Jani (WTA 128) rückt als Verliererin der letzten Qualifikationsrunde ins Hauptfeld der French Open nach und trifft in der 1. Runde auf Belinda Bencic (WTA 14). Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt.



Ritschard taucht gegen Argentinier

Auch im Männerfeld erhält das Duo Henri Laaksonen/Stan Wawrinka keinen Zuwachs. Alexander Ritschard (ATP 204) musste sich Camilo Ugo Carabelli (ATP 154) in zwei Sätzen beugen. Beim 6:7, 2:6 konnte der 28-Jährige nur eine seiner 7 Breakchancen verwerten, sein argentinischer Kontrahent dagegen 3 von 6. Im Tiebreak des ersten Satzes führte der Zürcher 6:4, nutzte die beiden Satzbälle aber nicht und verlor vier Punkte in Folge.