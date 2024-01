Nach 2:1-Satzführung: Bitteres Out für Wawrinka

Niederlage an Australian Open

Legende: Bewies seine Kämpferqualitäten Stan Wawrinka. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Stan Wawrinka scheitert in der 1. Runde der Australian Open an Adrian Mannarino.

Der Waadtländer (ATP 56) muss sich dem Franzosen (ATP 20) mit 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Wawrinka führt mit 2:1 Sätzen und Break im 4. Satz, gibt die Partie aber noch aus der Hand.

Zu Beginn des 4. Satzes sah es richtig gut aus für Stan Wawrinka. Der Waadtländer sicherte sich gegen Adrian Mannarino das Break zum 2:1 und steuerte auf einen Viersatzerfolg und den Einzug in die 2. Runde zu. In der Folge riss aber der Faden. Wawrinka gab seine beiden nächsten Aufschlagspiele ab und musste den Satzausgleich hinnehmen.

In Durchgang 5 war die Gegenwehr des Schweizers dann definitiv gebrochen. Mannarino nutzte das Momentum, gestand seinem Gegner kein einziges Game mehr zu und machte nach 3:36 Stunden den Vorstoss in die 2. Runde perfekt.

Mannarino steigert sich in entscheidenden Momenten

Wawrinka fehlte vor rund 4500 mehrheitlich ihn anfeuernden Fans also letztlich wenig zu einer Überraschung. Als es zählte, konnte sich der Linkshänder Mannarino, der nach 3 Turniersiegen im letzten Jahr so gut klassiert ist wie noch nie, aber steigern. Der Schweizer, Melbourne-Sieger von 2014, baute seinerseits in der australischen Sonne auch körperlich ab.

Wawrinkas starke Reaktion auf Verlust des Startsatzes

Bereits der 1. Satz war ähnlich verlaufen wie der 4. Wawrinka schaffte das Break zum 3:1, verlor dann aber 4 Games in Folge. In den Sätzen 2 und 3 reichte ihm dann aber je ein Aufschlagdurchbruch – zum 5:3 respektive 6:5 – zum Satzgewinn und der 2:1-Führung.

Am Ende fehlten Wawrinka aber die Ausdauer und die Nervenstärke, die ihm auf dem Höhepunkt seiner Karriere zu 3 Grand-Slam-Titeln verholfen hatten. Mit seinem Ausscheiden steht an den Australian Open wie bereits im letzten Jahr kein Schweizer in der 2. Runde.