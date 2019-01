Belinda Bencic verliert gegen Petra Kvitova in 68 Minuten mit 1:6 und 4:6.

Gleichwohl ist die 2019er-Saison für die Ostschweizerin bislang ein Erfolg.

Im Frauen-Tableau ist nun mit Timea Bacsinszky nur noch eine Schweizerin vertreten.

Im 1. Satz ging es Belinda Bencic schlicht zu schnell. Nachdem sie zum 1:1 ausgeglichen hatte, gewann sie bis zum Satzende nur noch 8 Punkte. Und nach 24 Minuten stand es zwischen der Weltnummer 49 aus der Schweiz und der tschechischen WTA-Sechsten 1:6.

Mehr Spannung im 2. Satz

So einseitig ging es jedoch nicht weiter. Bencic fand im 2. Satz immer besser zu ihrem Spiel. Die 21-Jährige schlug gut auf und konnte Kvitova von der Grundlinie nun besser fordern. In den entscheidenden Momenten war jedoch offensichtlich, dass zwischen den beiden Spielerinnen 43 Positionen liegen.

Im gesamten Match liess Kvitova nur 2 Breakchancen zu. Beide im 4. Game des 2. Satzes, beide wehrte sie ab. Die erste mit einem Vorhand-, die zweite mit einem Aufschlagwinner. Es waren 2 von insgesamt 32 Winnern Kvitovas. Bencic schlug deren 11.

Das letztlich vorentscheidende Break gelang der 28-jährigen Linkshänderin zum 4:3, nachdem Bencic insgesamt 3 Spielbälle nicht hatte nutzen können. Auch als Kvitova zum Matchgewinn aufschlug blieb sie souverän: Mit einem Ass zum 40:0 kam sie zum 1. Matchball. Diesen verwertete sie mit einem Aufschlagwinner.

Abreise aus Melbourne mit gutem Gefühl

Trotz der Niederlage kann Bencic mit ihrem Saisonstart zufrieden sein. In Perth verteidigte sie an der Seite von Roger Federer ihren Titel beim Hopman Cup, dann erreichte sie in Hobart auf Tasmanien die Halbfinals. Und in Melbourne überstand sie 2 Runden.

In der Weltrangliste wird Bencic ein paar Positionen dazugewinnen und ab übernächstem Montag voraussichtlich die Nummer 43 sein.

Resultate Übersicht Australian Open

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 18.1., 08:50 Uhr