Novak Djokovic gewinnt an den US Open seinen Viertelfinal gegen Federer-Bezwinger John Millman 6:3, 6:4, 6:4.

Der Serbe überwindet dabei eine Schwächphase zu Beginn des 2. Satzes.

Im Halbfinal bekommt es Djokovic mit Kei Nishikori zu tun, der sich gegen Marin Cilic durchsetzt.

Mit glasigen Augen und nacktem Oberkörper sass Novak Djokovic (ATP 6) da, als beim Stand von 2:2 im 2. Satz eine längere Pause fällig wurde. Zwar war es John Millman (ATP 55), der Gegner des Serben, der sie in Anspruch nahm, doch auch Djokovic war darüber nicht unglücklich.

Während sich Millman in der Kabine umzog, liess sich Djokovic mit Energiedrinks versorgen, kühlte seinen geschundenen Körper vor dem Ventilator und versuchte sich zu erholen.

Hohes Niveau, trotz hoher Luftfeuchtigkeit

Die Bedingungen waren in New York auch beim letzten Viertelfinal brutal. Doch davon liessen sich weder Djokovic noch der erneut überraschende John Millman, der im Achtelfinal Roger Federer ausgeschaltet hatte, zunächst nicht beeindrucken. Lange Ballwechsel und spektakuläre Winner forderten den beiden Kontrahenten im 1. Satz alles ab.

Gleich im 1. Aufschlagspiel des Australiers schaffte Djokovic das Break, das ihm zum Gewinn des 1. Satzes reichen sollte. Doch die Anstrengungen in den 64 Minuten forderten ihren Tribut. Der 31-Jährige liess zu Beginn des 2. Satzes gleich reihenweise Breakchancen aus – und torkelte dabei geradezu über den Platz.

Pause tut Djokovic gut

Gerettet wurde Djokovic ironischerweise ausgerechnet durch Millmans Pause. Das Niveau sank danach zwar deutlich, doch es war der Serbe, der die entscheidenden Punkte machte.

Im 2. Satz schenkte ihm Millman das Break zum 5:4 mit einem Doppelfehler.

Im 3. Durchgang waren es ein Doppelfehler und ein leichter Fehler, die zum 2:1 zugunsten des Serben führten.

Zwar gelang Millman mit seinem einzigen Servicedurchbruch der Partie noch das 4:4, doch darauf konterte Djokovic mit dem prompten Rebreak.

Nach 2:48 Stunden verwertete der Wimbledon-Champion mit einem Backhand-Volley seinen ersten Matchball zum verdienten Sieg. Millman muss sich damit trösten, dank dem Viertelfinal-Einzug erstmals unter die Top 40 der Welt vorgestossen zu sein.

Nishikori gelingt Revanche

Im Halbfinal trifft Djokovic auf Kei Nishikori (ATP 19), der zum 3. Mal nach 2014 und 2016 im Halbfinal am US Open in New York steht. Der Japaner gewann die Neuauflage des Finals von 2014 gegen Marin Cilic 2:6, 6:4, 7:6 (7:5), 4:6, 6:4.

Nach gut 4 Stunden beendete Nishikori mit einem perfekten Vorhand-Return die Partie, die von vielen Fehlern geprägt war. Allein Cilic (ATP 7) unterliefen 70 einfache Fehler.

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 05.09.2018, 22:40 Uhr