Die Wetterprognosen für den Wimbledon-Start sind vielversprechend: Viel Sonne, warme Temperaturen und keinen Regen sagen die Meteorologen voraus.

Wie lange dieses Hoch allerdings anhält, ist unklar. Was aber klar ist: In diesem Jahr wird erstmals in zwei Stadien gespielt, selbst wenn es «Cats and Dogs» regnen sollte. Der No. 1 Court verfügt wie der Center Court nun ebenfalls über ein Dach. 112 Tonnen Stahl wiegt die Konstruktion, die identisch ist mit jener über dem Center Court.

Grosse Eröffnungs-Show

Die neue «Halle» wurde Mitte Mai mit grossem Pomp und zahlreichen Stars eingweiht. So waren unter anderem die ehemaligen Sieger John McEnroe, Martina Navratilova und Venus Williams für ein Exhibtion-Match zugegen.

Das Dach des Center Courts feiert derweil sein 10-jähriges Jubiläum. Erstmals wurde es 2009 im Achtelfinal zwischen Dinara Safina und Amélie Mauresmo eingesetzt. «Ein historischer Moment», wie unser Tennis-Kommentator Stefan Bürer damals sagte (siehe Video oben).