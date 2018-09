7 Punkte im 1. Satz – doch am Ende gewinnt Nadal das Drama

Rafael Nadal ringt im Viertelfinal der US Open Dominic Thiem mit 0:6, 6:4, 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5) nieder.

Nach einem veritablen Fehlstart beisst sich der Spanier in der Partie fest und gewinnt nach fast 5 Stunden.

Im Halbfinal kommt es zum Duell mit Juan Martin del Potro, der sich gegen John Isner mit 6:7, 6:3, 7:6, 6:2 durchsetzt.

Um kurz nach 02:00 Uhr Ortszeit riss Rafael Nadal seine Arme in die Höhe. Nach 4:48 Stunden entschied der Spanier mit seinem 1. Matchball den Viertelfinal gegen Dominic Thiem für sich. Einen Viertelfinal, der enger und dramatischer kaum hätte sein können.

Am Ende reduzierte sich die stundenlange Abnützungsschlacht zwischen den beiden auf das Tiebreak im Entscheidungssatz. Beim Stand von 6:5 aus Sicht von Nadal verzog Thiem einen Smash, womit die Entscheidung gefallen war. Noch nie war Nadal an den US Open länger auf dem Platz gestanden als gegen den Österreicher.

Nadal erst mit Verspätung auf dem Platz

Dabei hatte manch einer nach dem 1. Umgang schon mit einer Aufgabe des «Stiers aus Manacor» gerechnet. Der 32-Jährige bewegte sich nicht gut, wirkte angeschlagen und gewann nur 7 (!) Punkte. Nach nur gerade 24 Minuten war das 6:0 für Thiem Tatsache – eine absolute Seltenheit bei Nadal.

Doch dies war mehr als 4 Stunden später nur noch Makulatur. Nadal biss sich in der Partie fest, entschied die Sätze 2 und 3 für sich. Im 3. Satz gelang ihm dabei die eindrückliche Wende vom 3:5 zum 7:5 – auch, weil Thiem zum Abschluss des Durchgangs ein rabenschwarzes Game einzog.

Im 4. Satz hätte Nadal durchaus Chancen gehabt, die Partie möglicherweise frühzeitig zu entscheiden. Ungewohnte Fehler auf Seiten des Spaniers und ein Thiem, der keinen einzigen Ball verloren gab, verhinderten aber dieses Szenario.

Im Halbfinal kommt es zur Halbfinal-Revanche des letzten Jahres gegen Juan Martin del Potro. Damals gewann Nadal in 4 Sätzen.

Steigerungslauf von Del Potro

Juan Martin Del Potro selber hatte bei seinem 6:7, 6:3, 7:6, 6:2-Sieg gegen John Isner lange hartes Brot zu essen. Der amerikanische Aufschlaghüne servierte allein im Startsatz 9 Asse und liess praktisch nichts zu. Die einzige Breakchance, die sich Del Potro bot, wehrte Isner mit einem Vorhand-Winner gekonnt ab.

Der Servicedurchbruch zum 3:1 im 2. Durchgang reichte dem Argentinier zum Satzausgleich. Weil beide Spieler ihre Aufschlagspiele in der Folge wieder halten konnten, fiel die Entscheidung im Tiebreak. Anders als im Startsatz behielt im 3. Durchgang aber «Delpo» die Oberhand.

Mit dem Sieg vor Augen legte Del Potro in der Folge noch einen Gang zu und schaffte das vorentscheidende Break zum 2:0 im 4. Satz. Diesen Vorsprung liess sich die Weltnummer 3 nicht mehr nehmen und setzte der Partie nach 3:30 Stunden mit ihrem 1. Matchball ein Ende.

