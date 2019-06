Barty kämpft sich nach verrückter Partie in den Final

Ashleigh Barty (Au) ringt die Amerikanerin Amanda Anisimova in 3 Sätzen mit 6:7, 6:3 und 6:3 nieder und steht im Final der French Open.

Den 1. Satz hatte die Australierin nach 5:0-Führung noch abgeben müssen.

Im Final trifft Barty auf die überraschende Tschechin Marketa Vondrousova. Die Weltnummer 38 schlug die Britin Johanna Konta mit 7:5 und 7:6.

Die Situation sah ziemlich eindeutig aus. 5:0, 40:15 führte Ashleigh Barty gegen Amanda Anisimova. 15 Minuten waren bis dahin gespielt. Dann tat die 17-Jährige Anisimova das, was sie schon im gesamten Turnier getan hatte: Sie begann zu zaubern. Plötzlich fanden ihre kraftvollen Schläge den Weg ins Feld, sie gewann 6 Games in Folge und holte sich den 1. Satz im Tiebreak.

Es war dies nur der erste von 3 äusserst kuriosen Sätzen.

Barty vom 0:3 zum 6:3

Den Schwung des 1. Satzes nahm Anisimova gleich mit: Insgesamt gewann die Amerikanerin 16 Punkte in Folge. Doch Bartys Widerstand war noch nicht gebrochen. Die Australierin kämpfte sich zurück, und sofort schlichen sich Fehler in Anisimovas Spiel ein. Barty holte sich 6 Games in Folge und somit den 2. Satz.

Im entscheidenden Durchgang hatte die Weltnummer 8 ihre Gegnerin im Griff. Es passte allerdings zum Spiel, dass Barty erst den 6. Matchball zum Einzug in den Final nutzen konnte.

Vondrousova überraschende Gegnerin

Im Final vom Samstag trifft Barty auf die Tschechin Marketa Vondrousova. Die Weltnummer 38 bezwang die Britin Johanna Konta (WTA 26) in 2 Sätzen mit 7:5 und 7:6 (7:2).

Dabei hatte die Tschechin im 1. Satz noch mit dem Rücken zur Wand gestanden. Konta konnte beim Stand von 5:3 zum Satzgewinn aufschlagen, hatte 3 Satzbälle, vermochte diese aber nicht zu nutzen. Vondrousova drehte auf, gewann die nächsten 4 Games, worauf sich die beiden einen packenden Kampf im 2. Satz lieferten.

Weder Barty noch Vondrousova standen in ihrer Karriere jemals zuvor in einem Final der 4 grossen Turniere. Barty gewann die beiden bisherigen Direktduelle, die aber nicht auf Sand stattfanden.

Sendehinweis Verfolgen Sie den Final der Frauen an den French Open am Samstagnachmittag live auf SRF zwei und in der Sport App. Das Spiel beginnt um 15 Uhr.

Sendebezug: SRF zwei, laufende Berichterstattung French Open, 07.06.2019, 12:30 Uhr