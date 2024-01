Aryna Sabalenka bezwingt Coco Gauff im 1. Halbfinal der Australian Open 7:6 (7:2), 6:4.

Der Titelverteidigerin glückt gegen Gauff damit die Revanche für den verlorenen US-Open-Final im September.

Im zweiten Halbfinal messen sich die Qualifikantin Dajana Jastremska (UKR/WTA 93) mit der Chinesin Qinwen Zheng (WTA 12). Die Partie sehen Sie hier.

Das Halbfinalduell mit Coco Gauff verkam für Aryna Sabalenka zur Geduldsprobe – insbesondere im 2. Satz. Die Belarussin forcierte ihre Gegnerin bei deren Aufschlag immer wieder zu Einstand und erkämpfte sich mehrere Breakbälle. Ins Trockene brachte sie ein Break aber nicht, oft auch wegen eigenem Unvermögen. So dauerte der Durchgang ohne Servicedurchbruch lange an.

Bis Sabalenka beim Stand von 4:4 das Break doch noch schaffte. Gauff wehrte zunächst zwar zwei Breakbälle ab, gegen den dritten konnte sie aber nichts mehr ausrichten. Eine missratene Rückhand kostete die US-Amerikanerin ihr 5. Aufschlagsspiel. Sabalenka konnte anschliessend zum Matchgewinn servieren. Mit einem starken Service nutzte sie nach 1:42 Stunden ihren 2. Matchball.

Sabalenka verwertet den zweiten Matchball
Sabalenka holt sich das Break zum 5:4

Damit ist der 25-jährigen Belarussin nicht nur die Revanche für den US-Open-Final im vergangenen September geglückt, den Gauff in 3 Sätzen gewann. Sie blieb auch in der 6. Partie in Melbourne ohne Satzverlust. Sabalenka hat am Samstag nun die Chance, diese Serie fortzuführen und ihren Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen.

Breakfestival im Startsatz

Im 1. Satz hatten beide Spielerinnen mehrmals Nerven gezeigt. Sabalenka ging zweimal mit Break in Führung, gab den Vorsprung aber beide Male aus der Hand und musste beim Stand von 5:5 ihrerseits den Service abgeben. Der erstmalige Satzverlust an den diesjährigen Australian Open drohte.

Doch Gauff zeigte sich mit dem Satzgewinn vor Augen plötzlich fehleranfällig. Der Belarussin gelang das umgehende Rebreak, wodurch das Tiebreak entscheiden musste. Dort lief Sabalenka zum richtigen Zeitpunkt zur Höchstform auf und gewann die Kurzentscheidung 7:2.

Gauff kämpft sich mit spektakulärem Punktgewinn zurück in den 1. Satz

So geht es weiter

Im Endspiel trifft Sabalenka entweder auf die ukrainische Qualifikantin Dajana Jastremska oder auf die Chinesin Qinwen Zheng. Den 2. Halbfinal können Sie hier live mitverfolgen. Das Finalspiel der Australian Open geht am Samstag ab 9:30 Uhr über die Bühne (live auf SRF info).