Am Donnerstag werden bei den Australian Open die Frauen-Halbfinals gespielt. Die beiden Affichen lauten:

Karolina Pliskova (WTA 8) gegen Naomi Osaka (WTA 4)

Petra Kvitova (WTA 6) gegen Danielle Collins (WTA 35)

Die Australian Open konnte noch keine dieses Quartetts gewinnen. Die Tschechin Kvitova triumphierte zweimal in Wimbledon (2011 und 2014), die Japanerin Osaka letzten Herbst in New York. Pliskova (Tsch) weist einen Final bei den US Open 2016 als Bestergebnis auf. Die Amerikanerin Collins gewann in Melbourne ihre ersten Grand-Slam-Matches überhaupt.

Osaka mit den besten Karten

Für die Halbfinalistinnen geht es am Yarra-River nicht bloss um die Australian-Open-Trophäe. Das Top-10-Trio spielt auch um die Nummer 1 im WTA-Ranking.

So stehen die Chancen für Osaka, Kvitova und Pliskova, am Montag Nachfolgerin der Rumänin Simona Halep auf dem Tennis-Thron zu werden:

Naomi Osaka: Sie ist die Einzige, die mit einer Halbfinal-Niederlage die Nummer 1 werden könnte. Dann nämlich, wenn Collins das Turnier gewinnt. Qualifiziert sich Osaka für das Endspiel, wird die 21-Jährige nur dann nicht die erste japanische Weltnummer 1, wenn der Turniersieg an Kvitova geht.

Sie ist die Einzige, die mit einer Halbfinal-Niederlage die Nummer 1 werden könnte. Dann nämlich, wenn Collins das Turnier gewinnt. Qualifiziert sich Osaka für das Endspiel, wird die 21-Jährige nur dann nicht die erste japanische Weltnummer 1, wenn der Turniersieg an Kvitova geht. Petra Kvitova: Mit einem Final-Triumph in Melbourne – und nur dann – sichert sich die Tschechin erstmals in ihrer Karriere Platz 1 im Ranking.

Mit einem Final-Triumph in Melbourne – und nur dann – sichert sich die Tschechin erstmals in ihrer Karriere Platz 1 im Ranking. Karolina Pliskova: Auch die Williams-Bezwingerin braucht den Titel in Melbourne, um nach 17 Monaten Pause zum 2. Mal die Top-Position einzunehmen. Sollte sie im Final Kvitova schlagen, läge sie im Ranking vom Montag gerade einmal 30 Punkte vor ihrer Landsfrau.

Im Rennen um die Nummer 1 heisst es also: Vorteil Osaka. Dafür ist das Rennen um den Turniersieg offener denn je.

Das Rennen um die Nummer 1: Wer wie auf wie viele Punkte kommt Spielerin

Halbfinal-Out

Final-Niederlage

Turniersieg

Osaka

5810 Punkte

6330 Punkte 7030 Punkte Kvitova

5770 Punkte

6290 Punkte 6990 Punkte Pliskova

5100 Punkte 5620 Punkte 6320 Punkte

Sendebezug: Radio SRF 3, Morgenbulletin, 23.1.19, 6 Uhr