Out im Wimbledon-Viertelfinal

Viktorija Golubic (WTA 66) muss im Viertelfinal von Wimbledon die Segel streichen.

Die Zürcherin unterliegt Karolina Pliskova (WTA 13) klar mit 2:6, 2:6.

Die Tschechin trifft im Halbfinal auf Aryna Sabalenka (WTA 4).

Der Lauf von Viktorija Golubic in Wimbledon wurde im Viertelfinal jäh gestoppt. Gegen die Tschechin Karolina Pliskova blieb die Schweizerin ohne Chance und musste ihrer Gegenspielerin nach 1:21 Stunden zum Sieg gratulieren.

Golubic, die zum ersten Mal in ihrer Karriere in einem Grand-Slam-Viertelfinal stand, war von Beginn weg eine gewisse Nervosität anzumerken. Ein Fehler hier, eine falsche Entscheidung dort – die Folge: Bereits in ihrem zweiten Servicegame musste die Zürcherin eine Breakchance abwehren. Dank einem wunderbaren Winner mit ihrer einhändigen Rückhand konnte Golubic den Kopf noch einmal aus der Schlinge ziehen.

Doch auch in der Folge war es die favorisierte Tschechin, die auf dem Court No. 1 den Ton angab. Die 1,86 m grosse Pliskova, die sich erwartungsgemäss auf ihren Service verlassen konnte, schaffte dank eines Netzrollers etwas glücklich den Servicedurchbruch zum 4:2.

Wenig später war Durchgang Nummer 1 eine Beute der Weltnummer 13 geworden. Ähnliches Bild im 2. Umgang: Golubic kam kaum einmal in die Returngames rein. Und entwickelte sich doch einmal ein Ballwechsel, wurden diese meist eine Beute der US-Open-Finalistin von 2016.

Mit dem Servicedurch zum 2:0 unterstrich Pliskova, die in Wimbledon noch keinen Satz abgegeben hat, im 2. Durchgang früh ihre Ambitionen. Die einzige heikle Situation erlebte die Tschechin beim Stand von 4:2 aus ihrer Sicht, als Golubic zu insgesamt 3 Breakchancen kam. Pliskova machte aber alle mit dem Service zunichte.

Die Schweizerin versuchte sich zwar noch gegen die Niederlage zu stemmen und wehrte 3 Matchbälle ab, am Ende blieb sie gegen Pliskova aber ohne Chance. Den 4. Matchball wusste Pliskova zu nutzen und machte den Halbfinal-Einzug klar. In der nächsten Runde wartet Aryna Sabalenka (WTA 4).

Trotz dieser Niederlage wird Golubic erstmals in ihrer Karriere in die Top 50 vorstossen.