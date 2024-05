Out in der 2. Runde

Viktorija Golubic (WTA 76) unterliegt in der 2. Runde der French Open Anastasia Potapowa (RUS/WTA 41) mit 2:6, 2:6.

Beim Stand von 2:6, 2:5 wird die Partie wegen Regens unterbrochen, die Fortsetzung dauert nur wenige Minuten.

Damit verpasst die Zürcherin den erstmaligen Einzug in die 3. Runde in Paris.

Petrus schenkte Viktorija Golubic an den French Open mit dem Out vor Augen noch einen Funken Hoffnung. Die Zürcherin retournierte gegen Anastasia Potapowa beim Stand von 2:6, 2:5 gegen den Matchverlust, ehe einsetzender Regen die Organisatoren am Mittag zum Unterbruch zwang.

Rund 50 Minuten später konnte das Spiel fortgesetzt werden, die grosse Wende zugunsten der Schweizerin blieb aber aus. Nach etwas mehr als einer Stunde Spielzeit verwertete Potapowa ihren zweiten Matchball zum Sieg.

Früh in Rücklage

Nachdem die Partie am Vortag wegen Niederschlags hatte verschoben werden müssen, herrschte am Bois de Boulogne beim zweiten Anlauf zumindest zu Beginn der Partie eitel Sonnenschein. Der angekündigte Niederschlag auf den frühen Nachmittag schien in erster Linie Potapowa zu motivieren.

Legende: Bleibt in der 2. Runde hängen Viktorija Golubic. Keystone / EPA / CAROLINE BLUMBERG

Die 8 Jahre jüngere Russin legte auf Court 2 vehement los und nahm Golubic früh den Aufschlag ab. Den aggressiven Aufschlägen hatte die Schweizerin auch in der Folge wenig entgegenzusetzten. Nach nur gerade 30 Minuten und einem weiteren Service-Durchbruch sicherte sich Potapowa den ersten Durchgang.

Verhängnisvolles 3. Game

Zu Beginn des 2. Satzes hätte Golubic mehrere Möglichkeiten gehabt, die Partie in die gewünschten Bahnen zu lenken. Beim Stand von 2:1 erspielte sich die Zürcherin 4 Breakbälle. Doch Potapowa behielt die Nerven und wehrte sämtliche Chancen ab und nahm ihr im nächsten Game sogleich den Aufschlag ab.

Von diesem Rückschlag konnte sich die Schweizerin nicht mehr erholen, ein schnelles Ende der Partie schien in Sichtweite. Wegen des Regens wurde dieses immerhin noch ein wenig herausgezögert.

Die Bilanz von Golubic an Grand-Slam-Turnieren im Allgemeinen und an den French Open im Besonderen bleibt damit bescheiden. In Roland Garros überstand sie bei ihrer siebten Teilnahme erst zum zweiten Mal die 1. Runde. Bei ihrem Debüt vor acht Jahren war sie ebenfalls in der 2. Runde ausgeschieden.