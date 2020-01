Out in der 3. Runde

Es waren in der Margaret Court Arena gerade einmal 14 Minuten gespielt, da lag Belinda Bencic (WTA 7) gegen Anett Kontaveit (WTA 31) bereits mit 0:5 im Hintertreffen. 6 Minuten später war der Satz zu Ende – er endete mit der Höchststrafe von 0:6.

Kontaveit praktisch fehlerlos

Bencic – die in diesem Turnier bislang zwar nicht brilliert hatte, aber durchaus solid aufgetreten war – brachte auch in der Folge kein Bein vors andere.

Ganz anders Kontaveit: Die an Nummer 28 gesetzte Estin rückte keinen Zentimeter von ihrer offensiven Spielweise ab und schlug reihenweise Winner. Am Ende sollten es 21 sein. Das brutale Resultat nach nur 49 Minuten: 0:6, 1:6 aus der Sicht von Bencic.

Die Zahlen zu Bencics Niederlage Bencic Kontaveit Punkte bei 1. Aufschlag

50%

86% Punkte bei 2. Aufschlag

30% 63% Breakchancen 0 8 (5 davon genutzt)

Winner 11 21 Unerzwungene Fehler

18 7

Total gewonnene Punkte

27 55

«Die Antwort auf die Frage, was heute los war, habe ich selber noch nicht», sagte eine sichtlich enttäuschte Bencic nach dem Spiel. Weil ihr Aufschlag nicht funktioniert habe, habe sie ihre Gegnerin zu schnell ins Spiel kommen lassen. «Es ging heute alles etwas zu schnell», fasste die Schweizerin die verkorkste Partie zusammen.

Es folgt der Fed Cup

Für Bencic enden die Australian Open damit wie im Vorjahr in der 3. Runde. 2019 war sie an der Tschechin Petra Kvitova gescheitert. Als Nächstes steht für die 22-Jährige der Fed Cup an. Die Schweiz trifft Anfang Februar in Biel auf Kanada.

Resultate Tableau Frauen

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 25.1.20, 03:30 Uhr