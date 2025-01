Strickers Melbourne-Premiere endet in der 1. Runde

Out in drei Sätzen

Dominic Stricker (ATP 298) scheitert bei seinem ersten Auftritt im Hauptfeld der Australian Open am Australier James Duckworth (ATP 94).

Der Berner schafft kein einziges Break und unterliegt klar mit 2:6, 4:6, 2:6.

Zwischenzeitlich muss Stricker wieder am Rücken behandelt werden.

Dank seinem geschützten Ranking stand Dominic Stricker zum ersten Mal im Hauptfeld der Australian Open. Der Berner, der wegen der langen Verletzungspause im Ranking auf Rang 298 abgerutscht ist, wirkte in Melbourne aber noch immer nicht ganz von seinen Rückenproblemen befreit. So musste er in der Partie gegen James Duckworth nach dem 2. Satz auch ein Medical Timeout nehmen und sich behandeln lassen.

Zu diesem Zeitpunkt stand der 22-jährige Schweizer bereits mit dem Rücken zur Wand. Den 1. Satz musste Stricker mit 2:6 abgeben. Vor allem, weil ihm zu viele Fehler unterliefen und er in den Aufschlagspielen von Duckworth kaum zum Zug kam.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Eine Teil-Aufzeichnung der Partie von Dominic Stricker sowie der Partien von Belinda Bencic und Viktorija Golubic gibt's ab 11:30 Uhr auf SRF zwei zu sehen. SRF verfügt in Melbourne über die Live-Rechte von einem Spiel pro Tag.

Im 2. Satz gestaltete sich die Partie zwar ausgeglichener, das bessere Ende behielt aber auch hier der Australier für sich. Die erste Breakchance des Durchgangs nutzte der 32-Jährige direkt zum 6:4 und damit zum Satzgewinn.

Breakchance bleibt ungenutzt

Nach dem Medical Timeout lief bei Stricker nicht mehr viel zusammen. Schnell musste er Duckworth das erste Break im 3. Satz zugestehen. Zwar hatte der Berner im nächsten Game die Chance auf das Rebreak – seine erste und einzige Breakchance der gesamten Partie – gelingen wollte ihm der Servicedurchbruch aber nicht.

Legende: Kurzer Auftritt an den Australian Open Von Dominic Stricker. IMAGO / AAP

So holte sich Duckworth mit einem weiteren Break zum 6:2 im 3. Satz nach nur 1:36 Stunden souverän den Sieg nach Hause. Der Lokalmatador war über die gesamte Spielzeit der beständigere Spieler und verdiente sich den Sieg vor allem durch seine Überlegenheit bei eigenem Aufschlag. In der nächsten Runde trifft der Australier auf den Spanier Roberto Carballes Baena (ATP 59).

