Out in Runde 3 der US Open

Belinda Bencic (WTA 13) muss in der 3. Runde der US Open als letzte verbliebene Schweizerin die Segel streichen.

Die 25-Jährige unterliegt der Tschechin Karolina Pliskova (WTA 22) mit 7:5, 4:6, 3:6.

Bencic führt zwischenzeitlich mit Satz und Break, verliert im Anschluss aber die wichtigen Punkte.

Der Traum vom ersten Grand-Slam-Titel ist für Belinda Bencic zumindest im Jahr 2022 wieder geplatzt. In der 3. Runde der US Open musste die Olympiasiegerin einer vor allem in der Schlussphase starken Karolina Pliskova nach knapp zweieinhalb Stunden zum Sieg gratulieren.

00:35 Video Mit einem Winner: Pliskova besiegelt Bencics Aus Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Zu viele verpasste Chancen

Bencic war der Tschechin über weite Strecken absolut auf Augenhöhe begegnet. In den entscheidenden Momenten war Pliskova aber einen Hauch besser. So auch beim Stand von 3:4 aus Sicht der Schweizerin im Entscheidungssatz.

Nachdem Bencic zuvor zweimal einen Breakrückstand umgehend hatte wettmachen können, zog sie in ihrem Aufschlagspiel auf 40:0 davon. Mit dem Ausgleich vor Augen schlichen sich bei der 25-Jährigen aber wieder Fehler ein, welche wiederum die Unsicherheit Bencics nährten. Pliskova schlug mit 5 Punkten in Serie Kapital daraus, schaffte das Break zum 5:3 und verwertete wenig später ihren 1. Matchball zum Achtelfinal-Einzug.

Vorsprung vertändelt

Obschon die Gegnerin teilweise gross aufspielte, dürfte Bencic diese Niederlage noch länger zu schaffen machen. Gefühlt war die Schweizerin von der Grundlinie aus die bessere Spielerin gewesen, diktierte die Mehrzahl der längeren Ballwechsel. Bencic verpasste es aber, der Gegnerin den Zahn zu ziehen, als sich die Möglichkeit dazu bot.

02:54 Video Bencic: «Ich muss im mentalen Bereich besser werden» Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 54 Sekunden.

Nach dem Gewinn des umkämpften 1. Satzes zog die Weltnummer 13 im 2. Durchgang sogleich auf 2:0 davon, konnte das Momentum aber nicht entscheidend ausnutzen. Stattdessen zog sie eine Schwächephase ein, die im 10. Game ihren Tiefpunkt erreichte. Beim Stand von 4:5 schenkte Bencic der Tschechin mit 2 Doppelfehlern und 2 unerzwungenen Fehlern das Break und damit den Satzausgleich.

Solide Leistung genügt nicht

Die Chancen auf den Einzug in die zweite Woche in New York wären für die Olympiasiegerin zweifelsohne vorhanden gewesen. Letzten Endes leistete sich Bencic – auch aufgrund des ständig hohen Drucks ihrer Widersacherin – aber den einen oder anderen Fehler zu viel.

03:14 Video Die Live-Highlights bei Bencic - Pliskova Aus Sport-Clip vom 04.09.2022. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 14 Sekunden.

Während bei der Schweizerin zum Schluss mehr Fehler (42) als Winner (39) zu Buche standen, fiel Pliskovas Bilanz positiv aus (35:30 Winner). Für die aufschlagstarke Tschechin geht es im Achtelfinal weiter gegen Victoria Azarenka (WTA 26).