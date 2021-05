Nur ein Spieler der «Big Three» wird es bei den French Open in den Final schaffen. Bencic startet gegen Podoroska.

Federer in derselben Tableauhälfte wie Nadal und Djokovic

Paris-Auftakt vs. Qualifikant

Legende: Geht die French Open ohne Ambitionen an Roger Federer bei seiner letzten Teilnahme 2019. Getty Images

Roger Federer trifft bei den am Sonntag beginnenden French Open in der 1. Runde auf einen Qualifikanten. Danach könnte es zum Duell mit Marin Cilic kommen.

Im Viertelfinal wäre ein Duell mit dem topgesetzten Novak Djokovic möglich. Eine Runde später wäre Titelverteidiger Rafael Nadal der wahrscheinlichste Gegner. Die andere Tableauhälfte ist jene der Jungen mit Daniil Medwedew, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev.

Prüfstein für Bencic

Für Belinda Bencic beginnt das Turnier gegen die Argentinierin Nadia Podoroska (WTA 42), die in diesem Jahr schon Petra Kvitova und Serena Williams geschlagen hat. Viktorija Golubic trifft in der 1. Runde auf die an Nummer 30 gesetzte Estin Anett Kontaveit, gegen welche sie alle 4 bisherigen Matches verloren hat.

Weil Stan Wawrinka und Jil Teichmann verletzt fehlen, kamen nur 3 Schweizer direkt ins Hauptfeld. 3 weitere spielen am Freitag in der letzten Qualifikationsrunde um den Einzug ins jeweilige 128er-Feld: Henri Laaksonen, Susan Bandecchi und Stefanie Vögele.