Legende: Bleibt bereits an der 1. Hürde hängen Ons Jabeur. IMAGO / HMB-Media

Die Top-10-Spielerinnen

Ons Jabeur (TUN/WTA 6) u. Magda Linette (POL/WTA 52) 6:3, 6:7 (4:7), 5:7

Garbine Muguruza (ESP/WTA 10) u. Kaia Kanepi (EST/WTA 46) 6:2, 3:6, 4:6

Maria Sakkari (GRE/WTA 4) s. Clara Burel (FRA/WTA 94) 6:2, 6:3

Vor zwei Wochen noch feierte Ons Jabeur beim WTA-1000-Turnier in Madrid mit ihrem zweiten Titel auf der WTA-Tour den grössten Sieg der Karriere. Nun muss die eigentlich formstarke Tunesierin zum Auftakt der French Open eine bittere Pleite verkraften. Die Weltranglisten-Sechste unterlag der Polin Magda Linette in 3 Sätzen.

Dabei war die favorisierte Jabeur auf dem «Central» optimal in die Partie gestartet und hatte sich den ersten Durchgang nach etwas mehr als einer halben Stunde gesichert. Zum Wendepunkt avancierte der zweite Satz: Jabeur liess 4 Breakchancen ungenutzt und unterlag schliesslich im Tiebreak. Mit dem Ausscheiden der an 6. Position gesetzten Tunesierin nach knapp zweieinhalb Stunden hielt bereits der erste Tag von Roland Garros eine grosse Überraschung bereit.

Auch Muguruza schon out

Wenig später folgte mit der Spanierin Garbine Muguruza (WTA 10) gleich die nächste Top-Ten-Spielerin durch den Hinterausgang. Die Roland-Garros-Championne von 2016 unterlag in 3 Sätzen der routinierten Estin Kaia Kanepi (WTA 46).

Keine Blösse gab sich Maria Sakkari. Die Griechin, die in der Weltrangliste an 4. Position geführt wird, liess Clara Burel aus Frankreich keine Chance und siegte souverän in 2 Sätzen 6:2, 6:3. Nach 1:26 Stunden war der Sieg Sakkaris in trockenen Tüchern. Vor einem Jahr war sie in Paris im Halbfinal gescheitert.