Nach dem Zweitrunden-Aus von Maria Sakkari verbleibt in Paris in der unteren Tableau-Hälfte keine Top-10-Spielerin mehr.

Nächste Top-10-Spielerin out: Sakkari scheitert an Muchova

Die Top-10-Spielerinnen

Maria Sakkari (GRE/WTA 3) u. Karolina Muchova (CZE/WTA 81) 6:7 (5:7), 6:7 (4:7)

Den diesjährigen French Open gehen langsam, aber sicher die Top-10-Spielerinnen aus – zumindest in der unteren Hälfte des Tableaus. Mit Maria Sakkari hat es in der 2. Runde auch die letzte Vertreterin aus den Top 10 in der unteren Tableau-Hälfte erwischt. Die griechische Weltnummer 3 zog in einem sehr engen Duell mit der Tschechin Karolina Muchova in 2 Tiebreaks nach fast zweieinhalb Stunden den Kürzeren. Im vergangenen Jahr hatte Sakkari in Paris noch den Halbfinal erreicht. Nun ist die 26-Jährige nach Barbora Krejcikova (WTA 2), Anett Kontaveit (WTA 5), Ons Jabeur (WTA 6) und Garbiñe Muguruza (WTA 10) die 5. Top-10-Spielerin, die sich noch vor der 3. Runde verabschieden muss. Nächste Gegnerin von Muchova ist Amanda Anisimova (USA/WTA 28).

Erneut frühes Aus für Raducanu

Wie schon die Australian Open enden für Emma Raducanu (WTA 12) auch die French Open bereits nach der 2. Runde. Das britische Ausnahmetalent startete gegen Alexandra Sasnowitsch (WTA 47) aus Belarus gut in die Partie und holte sich den 1. Durchgang mit 6:3. In der Folge baute Raducanu jedoch stark ab und sicherte sich nur noch zwei weitere Games. Nach etwas mehr als zwei Stunden war die 6:3, 1:6, 1:6-Niederlage der amtierenden US-Open-Championne Tatsache. Für Sasnowitsch geht es in der 3. Runde weiter gegen Angelique Kerber. Für die deutsche Weltnummer 17 sind die French Open das einzige Major-Turnier, das sie noch nicht gewinnen konnte.

Krejcikova hat Corona Box aufklappen Box zuklappen Barbora Krejcikova (WTA 2) kann ihren Doppeltitel bei den French Open nicht verteidigen. Die 26-jährige Tschechin wurde positiv auf das Coronavirus getestet, wie sie am Mittwoch in den sozialen Medien mitteilte. Im Einzel war Krejcikova als Titelverteidigerin bereits in der 1. Runde ausgeschieden.