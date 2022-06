Iga Swiatek gibt in Paris zum ersten Mal einen Satz ab, gewinnt trotzdem zum 32. Mal in Folge und steht im Viertelfinal.

Die Achtelfinals

Iga Swiatek (POL/WTA 1) s. Qinwen Zheng (CHN/WTA 74) 6:7 (5:7), 6:0, 6:2.

Jessica Pegula (USA/WTA 11) s. Irina-Camelia Begu (ROM/WTA 63) 4:6, 6:2, 6:3

Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 29) s. Madison Keys (USA/WTA 22) 1:6, 6:3, 6:1

Daria Kasatkina (RUS/WTA 20) s. Camila Giorgi (ITA/WTA 30) 6:2, 6:2

Auf dem Weg zum erwarteten Einzug in den Viertelfinal musste Iga Swiatek zum ersten Mal in diesem Turnier einen Satz abgeben. Die polnische Weltnummer 1 gab gegen die Chinesin Qinwen Zheng zweimal einen Break-Vorsprung preis und vergab 5 Satzbälle, ehe sie nach fast eineinhalb Stunden im Tiebreak des 1. Satzes den Kürzern zog. Unbeeindruckt vom Rückstand setzte die Topfavoritin danach zur Kür an und gab gegen Zheng, die mit einer Blessur am Oberschenkel zu kämpfen hatte, nur noch zwei Games ab. Für die French-Open-Siegerin von 2020 war es der 32. Sieg auf der WTA-Tour in Serie.

Im Viertelfinal trifft Swiatek auf Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin, hinter Swiatek die am besten klassierte Spielerin, setzte sich nach einem Fehlstart in etwas mehr als zwei Stunden in drei Sätzen gegen Irina-Camelia Begu durch. Für Pegula ist es der erste Viertelfinal-Einzug einem Grand-Slam-Turnier.

Russisches Duell im Viertelfinal

Daria Kasatkina hat ihr Grand-Slam-Bestresultat mit dem Viertelfinal-Einzug an den French Open egalisiert. Die Russin steht nach dem deutlichen Erfolg gegen Camila Giorgi weiter ohne Satzverlust da und hat in ihren vier Partien insgesamt erst 14 Games abgegeben. Gegen Giorgi brauchte die 25-Jährige gerade einmal 80 Minuten, um den Sieg ins Trockene zu bringen. 2018 war Kasatkina in Paris schon einmal unter die letzten 8 gekommen. Dasselbe gelang ihr im gleichen Jahr in Wimbledon.

00:18 Video Der Matchball bei Kasatkina - Giorgi Aus Sport-Clip vom 30.05.2022. abspielen. Laufzeit 18 Sekunden.

Im Viertelfinal ist die Gegnerin mit Veronika Kudermetowa eine Landsfrau. Die Nummer 29 der Welt spielt in Paris bisher ihr mit Abstand bestes Turnier auf Major-Stufe. Nachdem sie von Madison Keys im ersten Satz überrollt wurde, drehte die 25-jährige Moskauerin auf. 4 ihrer insgesamt 5 Breaks realisierte sie im entscheidenden 3. Durchgang. Kudermetowa stand 2021 zusammen mit Jelena Wesnina im Doppel-Final von Wimbledon. Im Einzel war sie an einem Grand Slam zuvor noch nie über die 3. Runde hinausgekommen.